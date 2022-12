Ana Hickmann abre álbum de fotos do primeiro dia de viagem com a família

Apresentadora Ana Hickmann publica série de fotos ao lado do marido, Alexandre Correa, e do filho, Alexandre, na França

A apresentadora Ana Hickmann (40) está aproveitando as férias na companhia da família em viagem para a França!

Na manhã desta quinta-feira, 15, a artista publicou uma sequência de fotos do primeiro dia em Chamonix Mont Blanc, cidade cercada pelos alpes franceses e italianos.

Nas imagens em seu perfil no Instagram, a loira aparece na neve ao lado do marido, Alexandre Correa, e do filho do casal, Alexandre (7). Usando um óculos enorme, Ana surgiu sorridente com um casaco pink ao curtir os primeiros momentos do passeio.

"Nosso primeiro dia em Chamonix Mont Blanc", escreveu Ana Hickmann na legenda da postagem.

"Já chegaram? Que delicia! Aproveite", disse Ticiane Pinheiro nos comentários. "Que maravilha! Aproveitem!", desejou Renata Alves. "Que grande que ele está Vai ser um galã de filme. Que lindo", comentou uma fã sobre o crescimento de Alezinho. "Criança linda demais! Uma mistura dos pais. Beleza de um em um canto e beleza do outro", elogiou outra. "Que delícia de férias. Aproveita muito aí vocês merecem", destacou mais uma.

Confira as fotos da viagem de Ana Hickmann com a família:

Ana Hickmann exibe cinturinha de vestido recortado e brilhante

A apresentadora Ana Hickmann montou uma produção arrasadora para o programa de fim de ano na Record TV, o Família Record. Recentemente, a loira compartilhou fotos exibindo detalhes do look e impressionou.

Usando um vestido de festa rosa, todo brilhante e com recortes na parte da barriga, a modelo esbanjou seu corpaço escultural com muita classe. A cinturinha da famosa se destacou ao aparecer à mostra na roupa. Além de caprichar na escolha da peça, Ana Hickmann fez um cabelo moderno com efeito molhado e arrematou tudo com mais brilhos por meio de várias joias.

