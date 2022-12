De vestido recortado brilhante, Ana Hickmann exibe cinturinha surpreendente: ''Maravilhosa''

Apresentadora Ana Hickmann montou produção arrasadora para evento de fim de ano na Record e impressionou com tanta beleza

A apresentadora Ana Hickmann (41) montou uma produção arrasadora para o programa de fim de ano na Record TV, o Família Record. Nesta terça-feira, 13, a loira compartilhou fotos exibindo detalhes do look e impressionou.

Usando um vestido de festa rosa, todo brilhante e com recortes na parte da barriga, a modelo esbanjou seu corpaço escultural com muita classe. A cinturinha da famosa se destacou ao aparecer à mostra na roupa.

Além de caprichar na escolha da peça, Ana Hickmann fez um cabelo moderno com efeito molhado e arrematou tudo com mais brilhos por meio de várias joias.

"Love Pink. Eu gosto de trazer sempre alguma tendência de moda nos meus figurinos e para o programa #FamiliaRecord consegui unir várias! Começando com a beleza idealizada pelo meu querido @gomesbeauty: o cabelo wet hair e a maquiagem mais leve e com efeito molhado. Depois meu figurino escolhido pelas minhas Stylist @fehickmann e @renata.caldeira.lima: muito brilho dos micro paetês, recortes e fenda lateral, o novo longo que deixa as sandálias bem a mostra (ainda bem porque essas @jimmychoo são maravilhosas) e a cor Rosa Pink. E o toque final ficou por contas das minhas joias com todos os tons de rosa nos brincos, colar e anéis", detalhou a loira o seu look.

Nos comentários da publicação, os internautas logo se mostraram admirados com tanta beleza e estilo. "Adorei tudo", aprovaram os fãs. "Linda e maravilhosa", escreveram outros.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)

Em sua mansão, Ana Hickmann faz jantar luxuoso para celebrar 24 anos de casamento

A apresentadora Ana Hickmann comemorou mais um ano de casada ao lado do marido, o empresário Alexandre Correa (49). Apesar de ser só no dia 14 de fevereiro que o casal completaria 24 anos de união, ele iniciou a comemoração em grande estilo com a família antes da data.

No domingo, 13, Ana Hickmann compartilhou fotos do jantar luxuoso que ofereceu em sua mansão para os parentes."Que noite mágica! Poder comemorar nossos 24 anos de casamento foi único! Família reunida. Nem nos nossos sonhos mais incríveis imaginamos viver uma noite assim. Muito obrigada @barbaramarquesdecor por todo o projeto e realização do nosso aniversário de casamento!", mostrou registros do momento especial.

