Ana Hickmann se emociona com primeira vez do filho esquiando: ''Tomou conta do meu coração''

Apresentadora Ana Hickmann encantou ao mostrar fotos da primeira vez do filho esquiando na neve

A apresentadora Ana Hickmann (40) está curtindo uma viagem gelada com a família em Chamonix Mont Blanc, na França. Neste sábado, 17, a loira compartilhou algumas fotos do filho, Alexandre (8), curtindo a neve e encantou.

Feliz com o momento de férias ao lado do herdeiro e do esposo, a famosa comentou que estava emocionada ao ver o filho esquiando pela primeira vez.

Usando roupas próprias para a prática, o garoto posou para as fotos todo contente e preparado. "Emoção tomou conta do meu coração hoje quando vi o Alezinho esquiando pela primeira vez", contou a loira.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram o momento marcante do menino. "Que delícia", falaram. "Inesquecível", definiram outros.

Veja as fotos do filho de Ana Hickmann na neve:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)

Ana Hickmann abre álbum de fotos do primeiro dia de viagem com a família

Na última quinta-feira, 15, Ana Hickmann compartilhou as primeira fotos da viagem com o marido e o filho em Chamonix Mont Blanc, na França. Vestindo looks de frio com muito estilo, ela e a família surgiram radiantes nos cliques de férias.

"Nosso primeiro dia em Chamonix Mont Blanc", escreveu Ana Hickmann na legenda da postagem.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!