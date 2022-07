Alok e Romana Novais desembarcam em Ibiza

Casalzão! Alok e Romana Novais dão início a viagem para a Espanha

CARAS Digital Publicado em 14/07/2022, às 12h45

Aparentemente, no mês de julho, todos os famosos brasileiros decidiram ir curtir uns dias em Ibiza. É claro que Alok (30) e Romana Novais (31) não iam ficar de fora desta.

Na noite da última quarta-feira, 13, o casal desembarcou na ilha na Espanha e deu início à sua viagem romântica.

Logo ao chegar no hotel no qual eles estão hospedados, o DJ usou seu Instagram para publicar um registro com a esposa.

Na imagem, os dois apareceram super sorridentes ao curtirem a noite em um local badalado.

“Olha quem chegou em Ibiza”, escreveu o gato na legenda do post. “Estava sonhando em curtir esses dias com você, Alok!”, admitiu a médica nos comentários.

Não faltaram elogios para os pais de Ravi (2) e Raika (1). “Lindos demais, meu deus”, “o melhor ídolo do mundo”, “que deus abençoe vocês infinitamente”, “maravilhosos”, “surra de beleza” e “casal de milhões”, babaram alguns fãs.

Veja a foto de Alok e Romana Novais em Ibiza: