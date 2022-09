Aline Campos e Jesus Luz curtem viagem para São Thomé das Letras: ''Cheio de mistérios''

Modelo e influenciadora Aline Campos abre álbum de fotos de viagem com Jesus Luz para a cidade mística de São Thomé das Letras

CARAS Digital Publicado em 29/09/2022, às 07h55

Os pombinhos Aline Campos (34) e Jesus Luz (35) estão aproveitando mais uma viagem em conexão com a natureza e em clima de muito romance!

O casal viajou para São Thomé das Letras, que fica em Minas Gerais, conhecida por ser uma cidade mística. Na quarta-feira, 28, a atriz publicou sequência de registros do passeio por lá.

Nas imagens, os dois aparecem visitando o chamado Poço Secreto, localizado em uma área de mineração desativada e que é um ponto turístico na região. Eles também posaram juntos no topo de uma montanha.

"Gratidão por nos receber, mesmo que rapidinho, São Thomé das Letras! Lugar cheio de mistérios", escreveu Aline Campos ao legendar a postagem.

"Te amo Alien Aline alien", brincou Jesus nos comentários. "Lugar mágico", "Minas é tudo de bom", "Que lindos", "Que demaisssss!!!", "Melhor lugar do Brasil", disseram os internautas.

Nos Stories do Instagram, Aline mostrou que eles também foram até a Ladeira do Amendoim ver um famoso fenômeno. No local, ao desligar o motor do carro e deixá-lo no ponto morto, você pode ver o automóvel subir o morro sozinho.

Confira as fotos de Aline Campos e Jesus Luz em São Thomé das Letras:

Recentemente, Aline Campos usou as redes sociais para mostrar como foi o final de semana ao lado do namorado, Jesus Luz! A influenciadora digital compartilhou uma sequência de registros da viagem do casal para o Vale do Alcantilado, que fica em Visconde de Mauá, no Rio de Janeiro. Nas imagens, os dois aparecem em clima de muito romance e diversão. Nos Stories, Aline mostrou que encarou a água gelada da cachoeira, incentivada por Jesus enquanto tirava a roupa. "Namore alguém que te admira e te coloca pra cima que nem o meu amor", disse ela.

