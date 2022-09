De biquíni cavadíssimo, Aline Campos ostenta corpaço em cachoeira com Jesus Luz

Modelo Aline Campos exibe curvas perfeitas em série de registros em banho de cachoeira ao lado do namorado, Jesus Luz

CARAS Digital Publicado em 27/09/2022, às 07h47

A modelo Aline Campos (34) usou as redes sociais para mostrar como foi o final de semana ao lado do namorado, Jesus Luz (35)!

Na segunda-feira, 26, a influenciadora digital compartilhou uma sequência de registros da viagem do casal para o Vale do Alcantilado, que fica em Visconde de Mauá, no Rio de Janeiro. Nas imagens, os dois aparecem em clima de muito romance e diversão.

Nos cliques, publicados no Instagram, Aline posou usando biquínis fio-dental nas cores preto e vermelho, exibindo seu corpão escultural. Em algumas imagens, a gata posou coladinha com o amado e com pets do local.

Nos Stories, Aline mostrou que encarou a água gelada da cachoeira, incentivada por Jesus enquanto tirava a roupa. "Namore aguém que te admira e te coloca pra cima que nem o meu amor", disse ela.

"Final de semana especial à beça", escreveu Aline Campos ao legendar a postagem no feed.

"São lindos", elogiou uma seguidora nos comentários do post. "Família Luz. Abençoados por Deus e iluminados por natureza", disse outra. "Apaixonada por vocês", se derreteu uma terceira. "Que corpão", destacou mais uma.

De biquíni, Aline Campos curte cachoeira com Jesus Luz

Aline Campos faz declaração para Jesus Luz

Os pombinhos Aline Campos e Jesus Luz estão cada dia mais apaixonados e esbanjando felicidade nas redes sociais! Recentemente, aproveitando o dia de TBT, a influenciadora compartilhou uma sequência de fotos do casal em meio à natureza. Nas imagens, os dois, que assumiram o relacionamento no início de julho, surgiram em momentos românticos em diferentes lugares, coladinhos e sorridentes.

A modelo se declarou para o DJ ao publicar os registros em que eles aparecem curtindo cachoeira, passeio de barco em alto mar, trilhas. Em um dos cliques, eles posaram com um cachorrinho. "Gosto do nosso jeito simples de nos fazermos FELIZES. Amo você e nossa nova vida! Gratidão por tudo!", disse Aline.

