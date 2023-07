Alessandra Ambrosio encanta com cliques raros ao lado de família na Turquia

Modelo Alessandra Ambrosio e sua família estão aproveitando viagem pela Turquia em hotel de luxo

Nesta terça-feira, 18, a modelo brasileira Alessandra Ambrosio decidiu encantar seus seguidores com alguns cliques raríssimos ao lado de seus filhos. Viajando para aproveitar as férias na Turquia, a linda família está curtindo o verão europeu da melhor forma possível.

A família está hospedada no Kaya Palazzo Golf Resort Belek, um hotel que possui diárias que podem chegar até R$ 22 mil. Nas fotos, a top model mostrou que seus herdeiros puxaram toda sua beleza e vão seguir com o legado da família de serem maravilhosos.

“Meu palácio… férias em família”, escreveu a modelo, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, Alessandra aparece ao lado de Anja Louise, de 14 anos de idade, e Noah Phoenix, de 11 anos, que são frutos de seu casamento com o empresário estadunidense Jamie Mazur, que acabou em 2008.

Os três companheiros estão aproveitando dias muito especiais em um resort à beira mar, passeando por destinos paradisíacos e experimentando a culinária local que é muito elogiada. Os comentários foram inundados de internautas elogiando a perfeição da família.

“Família linda”, “Alessandra, te admiro muito. Você é uma mãe muito boa, felicidades com os seus doces filhos”, “Anja é a mini Ale”, são apenas alguns dos comentários que podem ser vistos na postagem. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Alessandra Ambrosio e sua família.

Alessandra Ambrosio compartilha momentos vividos no Festival de Cannes

A top model brasileira Alessandra Ambrosioaproveitou para compartilhar alguns momentos que tem vivido durante sua viagem por Cannes, na França. “Festival de Cannes”, escreveu a modelo brasileira, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram, completando com alguns emojis de raios e um coração vermelho. Os cliques mostram Alessandra em diversos momentos durante a noite na cidade. Alessandra aparece nas fotos com um vestido todo brilhante laranja, com uma fenda cavadíssima que vai quase até sua virilha, ostentando seu pernão. A beleza da modelo arrancou uma enxurrada de elogios dos internautas, que cada vez mais ficam apaixonados pela famosa. A musa também curtiu a noite acompanhada de outras tops, como Lais Ribeiro, Jasmine Tookes e Sara Sampaio.