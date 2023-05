Alessandra Ambrosio compartilha momentos vividos no Festival de Cannes

Top Model brasileira Alessandra Ambrosio abre álbum de fotos cheio de estilo de sua passagem pela cidade francesa

Nesta quarta-feira, 24, a top model brasileira Alessandra Ambrosio (42) usou suas redes sociais para mostrar um pouco dos detalhes de sua passagem pela cidade francesa de Cannes, para acompanhar o tão prestigiado Festival que acontece no local.

“Festival de Cannes”, escreveu a modelo brasileira, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram, completando com alguns emojis de raios e um coração vermelho. Os cliques mostram Alessandra em diversos momentos durante a noite na cidade.

Alessandra aparece nas fotos com um vestido todo brilhante laranja, com uma fenda cavadíssima que vai quase até sua virilha, ostentando seu pernão. A beleza da modelo arrancou uma enxurrada de elogios dos internautas, que cada vez mais ficam apaixonados pela famosa. A musa também curtiu a noite acompanhada de outras tops, como Lais Ribeiro, Jasmine Tookes e Sara Sampaio.

“Sempre sexy e maravilhosa”, “UAU”, “Meu Deus do céu, Alessandra”, “Como pode ser tão linda”, “Nossa Senhora mulher”, “Sempre tão perfeita”, “A beleza desta mulher é impecável”, são apenas algumas das mensagens deixadas pelos internautas na postagem. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Alessandra Ambrosio.

Veja a postagem feita pela top model brasileira Alessandra Ambrosio mostrando um pouco de sua passagem por Cannes:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)



Rafa Kalimann curte viagem para Cannes para acompanhar Festival de cinema e ostenta toda sua beleza

Quem também está esbanjando beleza no festival de Cannes é a influenciadora Rafa Kalimann (30). A ex-BBB posou para fotos nas ruas da cidade francesa com um look preto e branco elegante. Mas não foi apenas pelos looks que Rafa chamou a atenção. A participante do BBB 20 levou seu novo namorado Antônio Bernardo Palhares para acompanhá-la no festival.