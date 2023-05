Rafa Kalimann surpreende ao compartilhar mais fotos ao lado do novo namorado

A influenciadora Rafa Kalimann surgiu ao lado de seu novo namorado, Antônio Bernardo Palhares, no festival de Cannes na França

Nesta terça-feira, 23, Rafa Kalimann (30) deixou a internet em polvorosa ao compartilhar em seu Instagram mais fotos com seu namorado.

A influenciadora surgiu esbanjando beleza e elegância no festival de Cannes, na França, e posou para algumas fotos ao lado de seu novo amado, o empresário Antônio Bernado Palhares.

Nas fotos compartilhadas, a participante da 'Dança dos Famosos' surgia no carro e no hotel ao lado do amado, que não posou para os cliques.

Rafa estava elegante no look que já havia compartilhado em suas redes sociais. A ex-BBB usava um vestido preto com joias bordadas.

E ainda nesta terça-feira, a participante do BBB 20 compartilhou mais fotos em Cannes. Andando pelas ruas francesas, Rafa surgiu com um look composto por uma camisa branca e uma longa saia preta.

Os seguidores da apresentadora adoraram as fotos com o novo amado e rasgaram elogios nos comentários da publicação. “Vocês combinam demais”, comentou uma fã. E outra seguidora escreveu: “Joias lindas, mulher linda, boy belíssimo”.

Sobre seu namoro com Antônio, Rafa comentou recentemente em entrevista: “É um equilíbrio, a gente tem que ter equilíbrio com a vida pessoal e profissional”.

