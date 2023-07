Xuxa revela o que a afastou de John F. Kennedy Jr.: 'Não aconteceu'

No documentário do Globoplay, Xuxa e uma produtora relembram encontro da apresentadora com John F. Kennedy Jr em Nova York e o flagra dos paparazzi

No segundo episódio do seu documentário no Globoplay, a apresentadora Xuxa Meneghel relembrou o seu encontro com o advogado e jornalista John F. Kennedy Jr (1960-1999), que era filho do ex-presidente John F. Kennedy (1917-1963) e Jacqueline Kennedy Onassis (1929-1994). Ela contou que os dois se encontraram em Nova York, nos Estados Unidos, por meio de uma produtora, mas um ocorrido o assustou: o flagra da imprensa dos dois.

Xuxa contou que queria conhecê-lo por causa da beleza dele. “Eu achava ele um cara muito bonito e eu queria conhecer ele. Eu tinha uma limousine, fui encontrar esse cara e ele andava de bicicleta, a coisa mais linda. Eu fui sair para jantar e não senti vontade de comer nada, olhando para aquele deus na minha frente”, relembrou.

Então, a produtora americana Rose Ganguzza relembrou quando os paparazzi flagraram os dois pelas ruas de NY. “Ele ficou intrigado com a ideia de encontrar com a Xuxa. Quando ele saiu do restaurante, ele queria mostrar para ela a vizinhança dele, que era Tribeca. E ele falou: 'Vamos caminhar'. Deixamos o carro e ficamos caminhando, as pessoas olhando... E a gente não sabia que o tempo todo tinha um carro com uma equipe inteira seguindo a gente, estavam os tabloides aqui de Nova York e ficavam me ligando: 'Quanto você quer pela história? Quanto você quer pelas fotos?'. Eu falei: 'Eu não quero nada'. E eles falaram: 'A gente já tem a imagem e vamos colocar'. Quando o JFK viu isso, ele ficou assustado. Porque ele era uma celebridade, mas não deu conta que a Xuxa era celebridade maior ainda”, afirmou ela.

Na sequência, Xuxa contou que eles tentaram manter contato, mas JFK Jr. sumiu. “Eu falei com ele. Ele marcou de vir para o Brasil para conhecer, mas logo depois saiu essa matéria lá e ele nunca mais ligou, nunca mais falou. Ele estava interessado em chegar, em ficar mais perto, mas não aconteceu”, contou.

Por fim, a produtora americana citou a ex-diretora de Xuxa Meneghel, Marlene Mattos, ao contar sobre o motivo do sumiço dele da vida da apresentadora. “A coisa que assustou ele é porque Marlene deu a fotografia dos dois para a imprensa americana. Eu negava, e ela dava. E esse foi o que fez ele achar que não devia continuar com o relacionamento com ela”, declarou.