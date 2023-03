William Waack comete gafe ao vivo na CNN Brasil

William Waack é pego de surpresa ao vivo e colega o ajuda a sair de saia justa na CNN Brasil

O apresentador William Waack cometeu uma gafe ao vivo no programa WW Ao Vivo, na CNN Brasil. Ele estava fazendo uma análise sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva quando o seu celular começou a tocar. Ele tentou ignorar o que estava acontecendo, mas seu colega correu para socorrê-lo.

Waack estava falando sobre a popularidade do governo quando o toque começou a distrair o apresentador e também o público. O comunicador ignorou o toque e não se mexeu para tentar desligar. Então, o jornalista Caio Junqueira pegou o celular do colega para desligar o toque.

Ao ver o gesto do colega, Waack reagiu: “Isso, desliga meu celular para mim. Boa, obrigado! Tá tocando na hora errada”. Logo depois, ele agradeceu. “Obrigado pela ajuda com o celular. A gente fica pendurado nesse raio de celular aí e ele bota a gente nessas frias”, comentou.

Gloria Vanique relembra gafe ao vivo na Globo

A jornalista Gloria Vanique contou uma história do seu passado na TV Globo. Ela relembrou quando cometeu uma gafe ao vivo e levou uma chamada de atenção da chefe na época. "Eu caí uma vez e estava naquele período de três meses de experiência na Globo de São Paulo. A gente ia fazer uma entrada ao vivo diretamente do Banespão, onde eles iriam abrir um acervo de obras de arte pela primeira vez ao público. Eles montaram aquelas tapadeiras para pendurar os quadros e nós iriamos mostrar tudo aqui em primeira mão no ‘Bom Dia São Paulo'", disse ela.

E completou: "Eu combinei com o cinegrafista, que por sinal já era bem experiente, e chegamos a ensaiar, algo que é raro quando se entra ao vivo. Daí, na flor do nervosismo, na hora que a gente entrou no ar, eu comecei a andar de costas para mostrar. Eu acabei tropeçando numa tapadeira daquela e caí sentada. Só que, antes de cair sentada, eu tentei me agarrar em uma obra. Graças a Deus a minha mira é muito ruim e só apareceu a minha mão passando, pois não consegui me segurar no quadro. O Nestor [cinegrafista], logo que viu o que estava acontecendo, fechou a imagem em um dos quadros. O que vazou no ar foi a minha mão e um riso que dei, uma reação instantânea assim que caí sentada".

Logo depois, ela relembrou a consequência do seu tombo. "Eu continuei falando, levantei e ele [o cinegrafista] só ficava olhando pra mim e falando para eu ir, pois estava comigo. A gente ainda tinha uma entrevistada na sequência. Eu fui até aquela moça, que gentilmente não sorriu, me deu a entrevista e, logo em seguida, devolvi para o estúdio. Depois eu falei para mim mesma: ‘Perdi meu emprego'. A editora-chefe ligou pra mim e falou bem assim: ‘Eu só tenho uma coisa para te dizer: Nunca mais ande de costas ao vivo’. Com isso, eu acabei aprendendo a lição e nunca mais fiz isso", afirmou.