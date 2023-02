Gloria Vanique relembra gafe no início do trabalho na Globo

Ex-apresentadora da Globo, a jornalista Gloria Vanique revela uma situação e chamada de atenção de um chefe: 'Caí sentada'

A jornalista Gloria Vanique (46) relembrou uma situação inusitada que viveu no início de sua carreira como repórter de TV na Globo. Ela contou que levou uma bronca de uma chefe na época por causa de uma gafe ao vivo. Isso porque ela caiu enquanto estava fazendo a reportagem em uma exposição. “Falei para mim mesma: 'Perdi meu emprego'”, afirmou .

Em participação no programa Manhã do Ronnie, da RedeTV!, ela relembrou a história de quando levou o tombo ao vivo. "Eu caí uma vez e estava naquele período de três meses de experiência na Globo de São Paulo. A gente ia fazer uma entrada ao vivo diretamente do Banespão, onde eles iriam abrir um acervo de obras de arte pela primeira vez ao público. Eles montaram aquelas tapadeiras para pendurar os quadros e nós iriamos mostrar tudo aqui em primeira mão no ‘Bom Dia São Paulo'", disse ela.

E completou: "Eu combinei com o cinegrafista, que por sinal já era bem experiente, e chegamos a ensaiar, algo que é raro quando se entra ao vivo. Daí, na flor do nervosismo, na hora que a gente entrou no ar, eu comecei a andar de costas para mostrar. Eu acabei tropeçando numa tapadeira daquela e caí sentada. Só que, antes de cair sentada, eu tentei me agarrar em uma obra. Graças a Deus a minha mira é muito ruim e só apareceu a minha mão passando, pois não consegui me segurar no quadro. O Nestor [cinegrafista], logo que viu o que estava acontecendo, fechou a imagem em um dos quadros. O que vazou no ar foi a minha mão e um riso que dei, uma reação instantânea assim que caí sentada".

Logo depois, ela relembrou a consequência do seu tombo. "Eu continuei falando, levantei e ele [o cinegrafista] só ficava olhando pra mim e falando para eu ir, pois estava comigo. A gente ainda tinha uma entrevistada na sequência. Eu fui até aquela moça, que gentilmente não sorriu, me deu a entrevista e, logo em seguida, devolvi para o estúdio. Depois eu falei para mim mesma: ‘Perdi meu emprego'. A editora-chefe ligou pra mim e falou bem assim: ‘Eu só tenho uma coisa para te dizer: Nunca mais ande de costas ao vivo’. Com isso, eu acabei aprendendo a lição e nunca mais fiz isso", afirmou.

Gloria Vanique comenta sobre a saída da CNN Brasil

Recentemente, Gloria Vanique deixou a CNN Brasil e falou sobre essa decisão. "Eu senti que aquela foi a deixa que eu precisava para me lançar em uma nova jornada. Uma demissão nunca é esperada, ainda mais na proporção que foi. Mas, para mim, a saída da CNN foi o movimento que me impulsionou. E estou muito feliz pelo meu momento profissional", afirmou ela em entrevista na Revista CARAS.

Então, ela falou sobre a nova fase em sua vida. "Em abril de 2022, passei do Jornalismo para o Entretenimento na CNN, algo que eu queria havia algum tempo. Mesmo depois de fazer tantas coisas na emissora, coberturas fora do País, vários programas, eu já vinha em paralelo colocando outro plano para a minha vida que é o que, agora, estou executando. Eu quero levar esse conhecimento adquirido ao longo desses 25 anos de Jornalismo e passar isso para o dia a dia das pessoas. Eu, então, criei um método que chamo de improviso consciente", disse ela, e completou: "As pessoas têm uma noção de improviso como gambiarra, mas não é. Você precisa se preparar, estar pronto para lidar com mudanças o tempo todo. Os problemas vão existir, o que muda é a forma de lidar com eles. Trabalhei em todos os locais e meios, com todo o tipo de pessoa, e isso me trouxe essa bagagem. Gosto dessa conexão com as pessoas, do olho no olho. Agora, eu sinto que estou livre. Quando você está ligado a uma emissora, especialmente no Jornalismo, você tem uma amarração: não pode fazer isso ou aquilo, até pelos vínculos comerciais. Essa liberdade me traz uma tranquilidade tão grande. Agora, eu posso falar tudo o que quero."