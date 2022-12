William Bonner viaja para apresentar o Jornal Nacional de outro lugar

William Bonner não vai comandar o Jornal Nacional direto do estúdio tradicional neste sábado, 31, e revela o motivo

O apresentador William Bonner vai ter um novo local de trabalho neste sábado, 31 de dezembro. Ele vai comandar o Jornal Nacional direto de Brasília, no Distrito Federal, enquanto Renata Vasconcellos ficará no tradicional estúdio do telejornal no Rio de Janeiro. Ele viajou para Brasília neste final de semana para acompanhar as notícias e a cobertura da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que acontecerá no domingo, 1º de janeiro.

Assim, Bonner já anunciou que o JN do último dia do ano será comandado de dois lugares diferentes. Em um vídeo no Instagram do telejornal, ele contou a novidade para os fãs. “É 31 de dezembro e hoje eu estou tendo a oportunidade de encontrar colegas muito queridos, com quem eu trabalho o ano inteiro, mas à distância. Hoje eu estou em Brasília. Aqui, atrás de mim, é a redação do Jornal Nacional e da Globo em Brasília”, disse ele.

E completou: “Eu estou revendo colegas e eu estou me preparando para apresentar o Jornal Nacional desta noite, eu daqui e a Renata Vasconcellos do estúdio do JN no Rio de Janeiro, e eu também estou me preparando com a Renata Lo Prete para narrar amanhã a cerimônia de posse de Luiz Inácio Lula da Silva. Você já sabe: hoje o Jornal Nacional será com ancoragem dupla, Renata no Rio de Janeiro e eu em Brasília, com as notícias mais importantes deste 31 de dezembro, a morte do Papa Bento XVI e muito mais”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jornal Nacional (@jornalnacional)

William Bonner e Renata Vasconcellos quebram o protocolo no Jornal Nacional

No encerramento do Jornal Nacional, da Globo, na noite desta quinta-feira, 29, os apresentadores William Bonner e Renata Vasconcellos quebraram o protocolo. Os dois têm o costume de encerrarem o telejornal sentados em suas cadeiras. Porém, nesta noite de luto, os comunicadores ficaram em pé como forma de respeito e homenagem ao ídolo do futebol.

Logo no final do JN, Renata e Bonner apareceram lado a lado e em pé no cenário do programa. Em silêncio e sem dar o tradicional 'Boa Noite', o programa terminou ao mostrar uma foto de Pelé ao fundo da redação de jornalismo da emissora.