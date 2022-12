William Bonner e Renata Vasconcellos quebram o protocolo em homenagem ao Pelé

No Jornal Nacional, William Bonner e Renata Vasconcellos surgem em pé em respeito ao luto pela morte de Pelé

No encerramento do Jornal Nacional, da Globo, na noite desta quinta-feira, 29, os apresentadores William Bonner e Renata Vasconcellos quebraram o protocolo. Os dois têm o costume de encerrarem o telejornal sentados em suas cadeiras. Porém, nesta noite de luto, os comunicadores ficaram em pé como forma de respeito e homenagem ao ídolo do futebol.

Logo no final do JN, Renata e Bonner apareceram lado a lado e em pé no cenário do programa. Em silêncio e sem dar o tradicional 'Boa Noite', o programa terminou ao mostrar uma foto de Pelé ao fundo da redação de jornalismo da emissora.

Renata Vasconcellos é elogiada nas redes sociais

A apresentadora Renata Vasconcellos foi a responsável por assumir a missão de dar a notícia da morte de Pelé na telinha da TV Globo. Na tarde desta quinta-feira, 29, ela interrompeu a programação da emissora em um Plantão Urgente e revelou que o ídolo do futebol faleceu aos 82 anos de idade. Logo depois, Renata ficou ao vivo na TV por algumas horas enquanto a cobertura completa da morte do astro dos campos era feita.

Nas redes sociais, Renata Vasconcellos foi elogiada pelos internautas e telespectadores pela sua postura na telinha. “Renata inspiradíssima, segurando essa marimba de ficar ao vivo repercutindo a morte do Pelé”, disse um fã. “Minha gente, só poesia sai da boca da Renata Vasconcellos ao falar do Pelé. A forma que ela falou sobre o jeito que ele jogava me deixou encantada, presa às suas palavras”, afirmou outra internauta. “Tô encantado com a forma que Renata Vasconcellos está abordando sobre o falecimento do Pelé, que profissional incrível”, comentou mais um.