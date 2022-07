Walter Casagrande Jr encerra contrato com a Globo: 'Alívio para os dois lados'

Walter Casagrande Jr anuncia que não faz mais parte do time de comentaristas da Globo

CARAS Digital Publicado em 06/07/2022, às 15h51

O ex-jogador de futebol e comentarista esportivo Walter Casagrande Jr (59) encerrou o contrato com a Globo após 25 anos de parceria. Nesta quarta-feira, 6, ele compartilhou um vídeo com o anúncio nas redes sociais e contou sobre a decisão de seguir por novos caminhos.

Sem dar pistas sobre o que vai fazer daqui para a frente, o ex-atleta comunicou que o contrato chegou ao fim. “Depois de 25 anos de Globo, seis Copas do Mundo, cinco finais, incluindo a de 2002, com os dois gols do Ronaldo, três Olimpíadas e diversas finais de campeonatos por aí, meu ciclo acabou. Estou saindo da Globo hoje, não faço mais parte do grupo de Esportes da TV. Vou seguir a minha estrada. Na realidade, acho que foi um alívio para os dois lados”, contou.

Recentemente, Casagrande teve a sua história contada no documentário Casão – Num Jogo Sem Regras, do Globoplay.

Vídeo de Walter Casagrande Jr: