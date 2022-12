Você sabia? Rei Pelé foi protagonista de novela nos anos 60

Pelé se arriscou como ator e protagonizou novela de ficção cientifica na TV Excelsior

Um dos grandes ídolos do futebol brasileiro, Pelé (1940 - 2022) também fez história na televisão. O ex-jogador participou de centenas de entrevistas, programas e até mesmo se arriscou na teledramaturgia. Por exemplo, o craque chegou a protagonizar uma novela da extinta TV Excelsior .

O ano era 1969, quando Pelé foi chamado para estrelar a novela Os Estranhos, produção assinada por Ivani Ribeiro. Na trama, ele interpretou Plínio Pompeu, um escritor que foi escolhido para intermediar a relação entre extraterrestres e seres humanos.

Na época, o projeto foi inspirado nas missões espaciais que estavam despontando em todo o mundo e a emissora resolveu apostar em uma história de ficção científica. Mas apesar de contar com elenco de peso e Pelé como protagonista, a novela acabou não agradando muito.

Aos 29 anos, Pelé ainda jogava no Santos e já era visto como uma figura importante do futebol internacional. Sua pouca intimidade com a câmera era uma unanimidade, mas diversos colegas de trabalho faziam questão de pontuar o quanto ele era esforçado e sensível com o mundo das artes cênicas.

Mas apesar do fracasso de Os Estranhos, essa não foi a última vez que Pelé participou de uma novela. Em 1989 ele esteve em O Salvador da Pátria (TV Globo); em 1995 ele fez uma rápida participação em História de Amor (TV Globo) e em 2001 ele apareceu no famoso bar da Dona Jura (Solange Couto), personagem de O Clone (TV Globo).

QUAL A CAUSA DA MORTE DE PELÉ?

A morte do Rei Pelé foi confirmada na tarde desta quinta-feira, 29, pelo Hospital Albert Einstein. Através de um boletim médico, foi informado que o ex-jogador de futebol teve falência múltipla de órgãos em decorrência da progressão do câncer de cólon que o craque enfrentava desde 2021.

"O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, no dia de hoje, 29 de dezembro de 2022, às 15h27, em decorrência da falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon associado à sua condição clínica prévia. O Hospital Israelita Albert Einstein se solidariza com a família e todos que sofrem com a perda do nosso querido Rei do Futebol", diz o boletim.