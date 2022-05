Vivendo Mariana em 'Além da Ilusão', Carol Romano é uma artista completa

Carol Romano, vilã em 'Além da Ilusão', fala sobre seu primeiro trabalho na TV

CARAS Digital Publicado em 17/05/2022, às 14h35

As pessoas que estão acompanhando a novela das 18h, Além da Ilusão, sabem quem é Carol Romano (23).

Interpretando a vilã Mariana, ela consagra seu primeiro trabalho nas telinhas.

Formada em improviso, teatro musical, dança, circo, sapateado e canto, a carioca falou para a CARAS Digital sobre a relação que a arte tem em sua vida.

“Desde muito pequena, eu amava musicais e encenar filmes na minha casa!”, começou dizendo. “Meu pai filmava e eu puxava o resto da família para fazer os outros personagens. Eu fazia um show na fazenda chamado ‘O Show da Carol’. Eles foram minha primeira plateia”, contou em seguida.

Mesmo com a pouca idade, sua bagagem no teatro e cinema a tornam uma artista completa. Sem contar o fato de Carol tocar mais de 13 instrumentos musicais!

Durante os últimos oito anos, ela desenvolveu seu portfólio ao participar de diversas peças musicais. Inclusive, em 2021, foi indicada na categoria de melhor atriz coadjuvante no Festival do Rio com a personagem Vivian no longa MEDUSA.

Romano ainda tem vontade de passar por mais caminhos no meio artístico. “Adoraria explorar a minha arte em outros formatos, como fazer uma série ou um musical para o audiovisual onde eu possa cantar, dançar ou tocar algum instrumento”, admitiu.

“Nunca gostei de ser colocada em caixas. Estou em constante transformação. Quando buscarem o meu nome quero que vejam uma artista livre, autêntica, com muita personalidade e um tanto excêntrica, com uma estranheza à frente do seu tempo”, pontuou a atriz.

Vale ressaltar que Carol está dividindo bastidores com Larissa Manoela (21). Inclusive, recentemente, as duas e Carol Dellarosa (24) surgiram dançando juntas no camarim da novela.

