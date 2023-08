Vitória! Gustavo Corasini surge recuperado após acidente gravíssimo: "Renascimento"

No 'Encontro', Gustavo Corasini surge recuperado após acidente gravíssimo; ele perdeu o melhor amigo

O ator Gustavo Corasini emocionou os fãs ao reaparecer no Encontro desta quarta-feira, 23. Ao vivo, ele surgiu recuperado um ano após o acidente gravíssimo que sofreu. Ele também está voltado à televisão após momentos difíceis.

"Ele ainda andava de cadeira de todas, eu precisei levar ele nas costas. Ver isso pra gente, é uma vitória. Pra mim, como mãe, é um renascimento", declarou a mãe do menino. "Ele tem 13 anos, mas eu comemoro a vida dele hoje, a oportunidade que Deus me deu de ter meu filho de volta", completou.

A mãe do menino inclusive disse que foi a fé que os manteve confiantes. "A fé é o que nos move, eu creio muito em Deus e acho que ele me manteve firme (…) e o carinho que a gente recebeu foi inimaginável. Foi uma corrente que nos surpreendeu."

Gustavo Corasini também disse que teve que mostrar resiliência para manter o tratamento e as sessões de fisioterapia que se arrastaram por mais de um ano. "O mais difícil foi principalmente fazer a fisioterapia, eu estava dedicado. Fazia em casa, na clínica e sozinho. E foi difícil conseguir continuar firme", declarou o menino emocionando os fãs.

Acidente grave aconteceu há um ano

Gustavo Corasini foi atingido após a motorista perder o controle do veículo na hora de manobrá-lo na rua. O carro atingiu o ator e seu melhor amigo, que faleceu em decorrência do impacto. Na época do acidente, a mãe da estrela mirim inclusive desabafou.

"Tive que virar enfermeira do dia para a noite, mas quem disse que mãe não consegue? Hoje tenho certeza de que sou uma mãe forte e guerreira, e que pelos meus meninos aprendo o que for. Fácil não foi, mas nunca me vi no direito de reclamar a bênção que Deus me deu de ter meu filho nos braços".