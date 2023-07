Veteranas da Globo foram ameaçadas após cena de topless em novela; entenda

Há quatro décadas, atrizes renomadas da Globo passaram por situação perigosa em novela

Há 43 anos, a novela Água Viva estreava no horário nobre da Globo e chocava o Brasil ao se tornar a primeira trama a fazer uma insinuação de topless no horário. A cena seria protagonizada por Maria Padilha, Gloria Pires, Tônia Carrero (1922-2018) e Maria Zilda Bethlem, veteranas da emissora que chegaram a receber ameaças de agressão do público.

A ideia era que as atrizes fizessem a sequência, em que simulavam o topless, usando adesivos para cobrir os seios, no Posto 9 da praia de Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. No entanto, as pessoas que estavam no local durante as gravações não aceitaram o episódio e tentaram até agredir a equipe da Globo presente no local . A cena precisou ser gravada em outra praia.

"As pessoas jogavam areia e latas de cerveja na gente", afirmou Maria Padilha, que, na época, viveu Beth com apenas 19 anos. "E olha que nem estávamos com os seios à mostra. Depois que fiz a cena, as pessoas me identificavam na rua como ela. Elas me paravam e falavam 'tira, tira', em referência à Beth. Eu sofri bullying por causa da personagem", completou em conversa com o jornal O Globo.

Leia também:Lívia Torres fala pela primeira vez após ser demitida da Globo

"Na época que interpretei a Beth, fiquei mal por causa da recepção do público, mas hoje sou muito grata porque, se fosse um personagem mais simples, eu poderia não ter tido tanta notoriedade", completou a veterana da Globo. Padilha ainda diz que, na época do folhetim, chegou a ficar conhecida como "a garota do topless".

Escrita por Manoel Carlos, a trama de Água Viva girava em torno de Miguel Fragonard (Raul Cortez), um bem sucedido cirurgião plástico que condenava o estilo de vida de seu irmão, Nélson (Reginaldo Faria), que nunca tinha trabalhado e vivia de renda. Após a morte de sua esposa, o médico se apaixonou por Lígia (Betty Faria), sem saber que ela já havia se envolvido com seu irmão.

VEJA COMO ESTÁ MARIA PADILHA ATUALMENTE: