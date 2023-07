Lívia Torres fala pela primeira vez após ser demitida da Globo: 'É preciso ousar'

Após ser demitida da Globo, Lívia Torres reflete sobre sua trajetória de 14 anos na emissora: 'Chegou a hora de recalcular a rota, alçar novos voos'

A jornalista Lívia Torres falou pela primeira vez nas redes sociais após ter sido demitida da Globo há poucos dias. Com a repercussão de sua saída da emissora, ela fez uma reflexão sobre os 14 anos que trabalhou no canal e relembrou momentos marcantes do seu trabalho.

"Foram 14 anos de Globo, de estagiária a repórter de vídeo. Toda despedida acaba sendo um momento de olhar para trás e reviver a própria história que, no caso do jornalismo, se confunde com a de tantas outras pessoas. Conforta meu coração saber que meu trabalho ajudou um pouco brasileiros como a Dona Janete. A franqueza daquela senhora, que na fila pra não passar fome me contou sua difícil história de vida, tocou o país e atraiu uma corrente incrível de solidariedade. Também lembro com amor das minhas coberturas favoritas, como o carnaval carioca. Cobrir uma paixão de infância foi um sonho, e eu me joguei intensamente em cada noite virada na Sapucaí", disse ela.

E completou: "Eu amo jornalismo porque sou louca por gente e por contar histórias. Fui de peito aberto a muitas lutas, especialmente, por causa das pessoas. A elas devo meu maior agradecimento. Ser repórter é muito mais do que estar com um microfone na mão. É ser ágil, sem perder a doçura, mas também inquieto".

Então, ela relembrou de momentos marcantes na carreira. "Nesse dia da 1ª foto, eu estava ao vivo cobrindo uma invasão no Morro do São Carlos, durante a pandemia. Começou um tiroteio, e tive que me abrigar na garagem de um prédio, sem parar de noticiar tudo ao vivo. A história acabou me rendendo as estreias no Jornal Nacional e no Fantástico. Saber trabalhar sob tensão acaba sendo especialmente necessário pra quem cobre o Rio. Como em 2019, na Ponte Rio-Niterói, quando estava no ar na hora que atiraram no sequestrador de um ônibus. Ou lá atrás, em 2010, quando começava no g1, recém-contratada, e cobri a retomada do Complexo do Alemão", comentou.

Por fim, ela contou sobre como vê a profissão de jornalista. "Entendi que muitas vezes é preciso ousar. Escutei o não, busquei o sim. Só descansei quando me deparava com verdade. E a minha verdade sempre foi a doação intensa para o melhor trabalho. Cimentei cada tijolo com ética, profissionalismo e entrega. Dobrei horas, busquei incessantemente as melhores aspas, cultivei as melhores fontes. Sou grata por tudo que aprendi e construí. Chegou a hora de recalcular a rota, alçar novos voos. Obrigada por tanto carinho. A gente se vê por aqui. Bons ventos virão!", finalizou.

Qual foi o motivo da demissão de Lívia Torres da Globo?

A demissão da repórter Lívia Torres aconteceu na Globo do Rio de Janeiro após ela ter descumprido uma regra da área de jornalismo da emissora. De acordo com o site Notícias da TV, ela foi desligada após aceitar apresentar o sorteio da semifinal da Copa do Brasil e a emissora não permite que funcionários do jornalismo ganhem dinheiro em outros trabalhos remunerados.

A regra foi criada para evitar que os profissionais tenham relações com outras empresas, o que pode gerar suspeitas sobre o trabalho dos jornalistas. Como o evento era promovido pela CBF, ela descumpriu a determinação.