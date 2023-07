Tolerância zero: jornalista é demitida pela Globo após descumprir regra

Jornalista é demitida pela Globo após descumprir regra; ela estava no canal há 14 anos

A Globo demitiu após a repórter Lívia Torres de sua sucursal no Rio de Janeiro. Ela descumpriu uma regra que é considerada fundamental para o departamento de ética da emissora. A repórter fazia parte do time principal há 14 anos.

Ela foi desligada após aceitar apresentar o sorteio da semifinal da Copa do Brasil. As informações são do Notícias da TV, que lembrou que a emissora não permite que funcionários do jornalismo ganhem dinheiro em outros trabalhos remunerados.

A regra foi criada para evitar que os profissionais tenham relações com outras empresas, o que pode gerar suspeitas sobre o trabalho dos jornalistas. Como o evento era promovido pela CBF, ela descumpriu a determinação.

Lívia Torres foi chamada pela direção da Globo e demitida logo após o evento. No edital Princípios Editoriais do Grupo Globo, há um trecho específico sobre esse tipo de situação.

"É imprescindível que o jornalista evite a percepção de que faz publicidade, mesmo que indiretamente, ao citar ou se associar a nome de hotéis, marcas, empresas, restaurantes, produtos, companhias aéreas etc. Participantes de programas esportivos televisivos, radiofônicos ou transmitidos pela internet seguirão neste quesito a política comercial de seus veículos", diz.

Voltaria?

O apresentador Manoel Soares participou do programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, comandado por Sonia Abrão, nesta segunda-feira, 17, e falou sobre a nova fase de sua vida após ter sido demitido da Globo há cerca de 15 dias. Durante a entrevista, ele foi questionado se voltaria a trabalhar com a apresentadora Patricia Poeta, que foi colega dele na época do Encontro, e respondeu que não descarta essa possibilidade.

"A vida me ensinou com muita tranquilidade que não se entra duas vezes no mesmo rio. Quando nós entramos [no rio], aquela água já passou, nossa pele já mudou. Eu obviamente não descarto absolutamente nada. Se for algo relevante, saudável, tranquilo de acontecer, meu coração está aberto a tudo. Hoje, eu tenho um projeto pessoal de comunicação e que não caminha na mesma direção que a TV Globo", disse ele, que vai lançar o seu próprio projeto de comunicação com a plataforma Bombou, na qual pretende reunir os conteúdos mais interessantes para o público.