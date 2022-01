Vera Fischer resgata clique de biquíni da sua estreia no cinema, em 1970

Nostálgica, Vera Fischer eleva a temperatura nas redes sociais com clique só de biquíni em bastidores de filme antigo

CARAS Digital Publicado em 27/01/2022, às 13h32

Nesta quinta-feira, 27, Vera Fischer (70) agitou a web ao compartilhar um registro para lá de ousado de bastidores feito na sua juventude.

A atriz apareceu no set de gravações a céu aberto apenas de biquíni, exibindo o corpão escultural no meio da cidade de São Paulo.

“1970 - Filme Sinal Vermelho. São Paulo”, escreveu ela na legenda, falando sobre a época da produção, que marcou sua carreira como a estreia da loira no cinema.

Pelos comentários, os fãs foram à loucura. “Linda”, disse um. “Perfeita”, decretou outro. “Maravilhosa”, declarou mais um.

Recentemente, a musa deixou seus seguidores preocupados ao revelar que foi diagnosticada com covid-19. Com as doses da vacina em dia, a atriz se recuperou tranquilamente logo em seguida.