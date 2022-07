TV / Bastidores

Vencedor do No Limite, Charles beija o marido em comemoração

Charles, vencedor do No Limite, é fotografado trocando carinhos com o marido em festa após a final do realityshow

CARAS Digital Publicado em 08/07/2022, às 09h38

Charles, vencedor do No Limite - Fotos: Webert Belicio / Agnews