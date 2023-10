Vale a Pena Ver de Novo: saiba qual novela substituirá 'Mulheres Apaixonadas'

Sucesso no Globoplay, trama de Gloria Perez será reprisada no Vale a Pena Ver de Novo; saiba qual é

A próxima novela do Vale a Pena Ver de Novo já foi escolhida pela Globo para substituir a atual, Mulheres Apaixonadas. Segundo o Notícias da TV, após não ter muita audiência na grade quando exibida, Salve Jorge será reprisada na programação.

Atualmente, a história escrita por Gloria Perez e protagonizada por Nanda Costa é sucesso no Globoplay, estando sempre no Top 10 do streaming da emissora carioca. Diante dos números, a Globo teria visto uma oportunidade de um público interessado em rever o folhetim.

Na época em que foi transmitida, Salve Jorge virou piada para alguns telespectadores que identificavam alguns erros de continuidade na trama. A protagonista chegou a ser vista com barriga de grávida em uma cena e em outra não estava mais com o detalhe.

Outro ponto que gerou questionamentos foi que a vilã Lívia, interpretada por Claudia Raia, matava as pessoas com uma seringa. Em algumas cenas, ela surgia com uma pequena bolsa com a seringa, que do nada desaparecia.

Leia também:Mariana Rios foi esquecida em novela da Globo após estreia na Record; entenda

#SalveJorge! Relembre a clássica abertura da próxima novela que será reprisada no “Vale a Pena Ver de Novo”: pic.twitter.com/nLzKSxQhsG — Brasil Scenes (@brasilscenes) October 3, 2023

Personagens de Salva Jorge voltam em novela das nove

O casal tão pedido por Gloria Perez, delegada Helô e advogado Stenio, voltou na novela das nove, Travessia. Em coletiva de imprensa da obra, os atores Giovanna Antonelli e Alexandre Nerofalaram sobre a oportunidade de reviverem os personagens após 10 anos de sua estreia em Salve Jorge.

Segundo a intérprete da autoridade policial, algumas coisas mudaram com a passagem do tempo, mas ela tentou resgatar muito do que foi feito na primeira trama.

"Não somos mais os mesmo 10 anos depois, eu voltei várias vezes em Salve Jorge buscando cenas, tentando trazer coisas daquela Helô, mandava mensagem pro Nero: 'olha essa cena, vamos ver juntos pra gente retomar coisas'", contou Giovanna Antonelli que animou os fãs ao anunciar a volta da personagem. Leia mais aqui.