"Vai na Fé!": Saiba qual é a história da nova novela das sete da TV Globo

Sheron Menezzes dará vida a Sol, personagem de "Vai na Fé", nova produção da Rede Globo que estreia em janeiro

CARAS Digital Publicado em 14/11/2022, às 15h10

Escrita por Rosane Svartman e com direção artística de Paulo Silvestrini, "Vai na fé!” é a próxima novela das 19h, que estreia em janeiro na TV Globo.

O enredo da trama gira em torno da vida de Sol (Sheron Menezzes), uma vendedora de quentinhas que acorda todos os dias antes das seis da manhã para lutar pelo sustento de sua família, que é formada pelo marido Carlão (Che Moais), as filhas Duda (Manu Estevão) e Jenifer (Bella Campos), e a mãe Marlene (Elisa Lucinda), com quem mora em Piedade, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Aos domingos, Sol vai com à família para a igreja, alías, foi lá onde ela conheceu Carlão, seu atual marido. Desde a infância, ela sempre participou do coral da igreja, porém aos finais de semana ela também gostava de frequentar os bailes funks da região, mas sempre escondida de seus pais. Na época, em meado dos anos 2000, ela era conhecida como a princesa do baile.

Atualmente com a família enfrentando uma grande crise financeira, Sol recebe um convite inesperado do cantor pop, Lui Lorenzo (José Loreto), que promete transformar toda sua trajetória e trazer ao seu presente pessoas importantes que fizeram parte de sua vida no passado.

"Vai na Fé" reúne atores como Emilio Dantas e Regiane Alves. Eles serão o casal Theo e Clara, que aparentemente formam um par perfeito, porém ao longo da trama muitos mistérios serão desvendados. Entre encontros e desencontros, Sol irá reencontrar Benjamin (Samuel de Assis), seu grande amor da juventude.

Para a autora Rosane Svartman, a história é repleta deconflitos, humor e romance. "São dramas que devem entreter, emocionar, fazer a gente torcer e pensar. Nessa novela, temos personagens que acertam e erram, aprendem e erram de novo, mesmo tentando acertar... São personagens humanos, imperfeitos, como nós. E a obra fala da esperança, da fé e de seguir em frente mesmo em meio às adversidades, acreditando num futuro melhor", afirma.