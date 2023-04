Um ano após sair da Globo, Carlos Tramontina assina com outra emissora: 'Novo desafio'

Carlos Tramontina assina contrato com a CNN Brasil. Saiba o que ele vai fazer na nova emissora de TV

O apresentador e jornalista Carlos Tramontina (66) está de volta à TV! Quase um ano após encerrar o contrato com a Globo – o que aconteceu no final de abril de 2022 -, ele assinou contrato com a CNN Brasil. Nesta terça-feira, 11, a emissora de TV comemorou a nova contratação e já revelou os detalhes do novo trabalho do veterano.

Tramontina vai ser o apresentador do projeto CNN Freedom Project, que é multiplataforma e já é um sucesso nos Estados Unidos. A atração vai “denunciar e discutir temas com forte viés social, como tráfico de pessoas, exploração sexual de crianças e mulheres e escravidão moderna”.

No comunicado oficial sobre a nova contratação, o apresentador falou sobre o novo projeto na TV. "Depois de 43 anos e 11 meses de TV Globo, assumo um novo desafio. É uma alegria muito grande estar aqui na CNN. Este momento marca uma transição, um novo momento. Eu, que durante tanto tempo fiz hardnews, agora parto para um outro desafio, um novo projeto, em uma nova empresa, com uma marca tão forte, tão sólida, e com tanta coisa importante já feita", afirmou ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CNN Brasil (@cnnbrasil)

Carlos Tramontina relembra a decisão de sair da Globo

Em participação no programa The Noite, do SBT, Carlos Tramontina relembrou a conversa que teve com a equipe da Globo quando decidiu não renovar o contrato. "Já vinha falando que queria descansar e ter um ano de viagens, fazer outras coisas. Falei com a minha diretora já no começo do ano e não escondia de ninguém.... Minha ideia não era chegar aos 80 anos e descobrir que ‘puxa, deveria ter feito aquilo’. Não, eu quero ir para tal lugar, eu quero fazer tal coisa", disse ele.

Então, ele contou sobre o acordo que fez antes de sua saída. "Falei ‘vamos conversar. Quero impor duas coisas. Uma: eu quero sair sem mágoa. Duas: eu quero ter, por parte da Globo, o reconhecimento da minha dedicação. Saí ‘numa boa’. A Globo reconheceu, de diferentes formas, e isso faz parte de um acordo confidencial, a minha dedicação à empresa. Defini que queria fazer o Carnaval, a apuração e falei ‘quero estar no jornal até o último instante’.... Minha saída foi absolutamente na boa", declarou.