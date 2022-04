Carlos Tramontina deixa a TV Globo após 43 anos: "Orgulho da minha carreira"

O jornalista Carlos Tramontina se despediu da emissora nas redes sociais

Carlos Tramontina (65) decidiu deixa a TV Globo após 43 anos de serviços prestados.

Nesta terça-feira, 26, o jornalista comunicou os fãs de sua decisão ao fazer uma postagem no Instagram e revelou que a decisão foi "tomada em comum acordo com a empresa". O apresentador, que estava no comando do SPTV2, contou que quer viajar e curtir sua família.

"Um novo capítulo. Depois de 43 anos em atividades jornalísticas diárias, estou deixando a Globo, uma decisão tomada em comum acordo com a empresa. É hora de curtir a família, os hobbies e ter mais tempo para viajar", anunciou ele.

Tramontina relembrou sua trajetória. "Tenho orgulho da minha carreira. Vivi intensamente importantes momentos do jornalismo ao longo destes anos. Fui pioneiro na ancoragem na Globo São Paulo do primeiro telejornal fora do estúdio (Bom dia São Paulo – aniversário da Capital em 25/01/1990). Igualmente, ancorei o primeiro telejornal inteirinho a bordo de um helicóptero para comemorar os 15 anos do Bom dia São Paulo (abril/1992). Cobri todas as campanhas políticas desde 1982 e mediei debates em muitos Estados."

O jornalista também afirmou que se sente honrado por ter apresentado todos os telejornais da TV Globo. "Me sinto honrado por ter apresentado todos os telejornais da Globo em rede nacional – Bom dia Brasil, Jornal Hoje, Jornal Nacional e Jornal da Globo. E todos os de São Paulo. E nos últimos 24 anos falei com milhões de pessoas todas as noites no SPTV 2ª Edição. Ao mesmo tempo, compartilhei as coisas do nosso Estado em mais de 1.100 edições do Antena Paulista. Entrei na casa de vocês, tomamos um cafezinho e nos tornamos amigos", acrescentou.

Para finalizar, Tramontina contou que vai viajar com a família em breve. "Nas próximas semanas viajarei com a minha família em férias programadas anteriormente. Mas não vou me esquecer de vocês. Recebam um caloroso abraço e até a próxima", completou o post.

