Última temporada de ‘The Crown’: Netflix é acusada de fabricar história sobre Diana

A primeira parte da última temporada de ‘The Crown’ foi lançada nesta quinta-feira, 16

A Netflix está sendo acusada de fabricar a história do início do namoro entre a princesa Diana (Elizabeth Debicki) e Dodi Fayed (Khalid Abdalla) na sexta temporada de The Crown. As informações são do Deadline.

Na trama da série, Mohamed Al-Fayed (Salim Daw), pai de Dodi, foi o responsável por unir o casal como parte de sua ambição para obter a cidadania britânica. No entanto, Michael Cole, ex-representante de Al-Fayed, negou que seu ex-chefe tenha feito qualquer movimento para juntar seu filho com Diana.

"A Netflix e a produtora da série descrevem The Crown como ‘ficção dramatizada’ e não vou discordar dessa caracterização. Isso significa que é inventado", disse. Cole ainda acrescentou nunca ter visto ou ter conhecimento de Al-Fayed tentando unir o casal.

“Mohamed era um homem notável em muitos aspectos. Ele ficou encantado porque seu filho mais velho e a querida amiga de sua família, Diana, estavam juntos. Mas fazer duas pessoas se apaixonarem? Isso estava além até mesmo de seus grandes talentos", finalizou.

No primeiro episódio da última temporada, intitulado ‘Persona non Grata’, o drama nos transporta para o Mediterrâneo, onde Al-Fayed reintroduz Diana e Dodi em seu iate, Jonikal.

Al-Fayed realmente convidou Diana e seus filhos, príncipes William e Harry, para sua vila em St. Tropez no verão de 1997. Na época, foi noticiado que Dodi se juntou a eles no Jonikal. No entanto, o enredo permite ao escritor de ‘The Crown’, Morgan, criar várias histórias que divergem da realidade, de acordo com Cole, ex-secretário de imprensa de Al-Fayed.

Além de Debicki, os principais nomes do elenco atual da série são Dominic West (príncipe Charles), Imelda Staunton (rainha Elizabeth 2ª), Jonny Lee Miller (John Major), Lesley Manville (princesa Margaret), Jonathan Pryce (príncipe Philip) e Senan West (príncipe William).

A sexta temporada de The Crown chega à plataforma em duas partes. A primeira parte estreia nesta quinta-feira, 16, enquanto a segunda chega ao catálogo em 14 de dezembro.

Família Real aprova The Crown?

O que a família real acha sobre The Crown? Mesmo com todo o sucesso da série, boa parte da família não tem muita simpatia pela produção. Alguns já chegaram a elogiar publicamente, mas volta e meia outros aparecem soltando alfinetadas. Segundo a realeza, certas situações foram exageradas, o que leva a entender que os acontecimentos fictícios foram igualmente dramáticos.

O príncipe Harry, por exemplo, já admitiu que é um grande fã do seriado. Em entrevista para a US Magazine, ele confessou que assiste The Crown ao lado de sua esposa, Meghan Markle. "A série não tenta ser um documentário, é ficção levemente baseada na verdade", disse ele.