"Trabalhamos com amor e muitas gargalhadas", diz Paloma Duarte sobre elenco de 'Além da Ilusão'

CARAS Digital Publicado em 24/06/2022, às 15h09

Paloma Duarte (45) dividiu com os seguidores das redes sociais uma sequência de fotos com alguns atores da novela 'Além da Ilusão'.

Nos cliques publicados no Instagram nesta sexta-feira, 24, a intérprete Heloísa na trama das seis aparece ao lado de Debora Ozório (25), Larissa Manoela (21), Eriberto Leão (50) e Malu Galli (50).

Na legenda da publicação, a atriz contou que todos eles trabalham com amor e alegria. "Aquele carrossel de axé, pois trabalhamos com amor e muitas gargalhadas", escreveu a artista na legenda da publicação.

Os atores exaltaram a parceria nos comentários. "Amor, respeito e generosidade", disse Malu Galli. "Muito amor envolvido", comentou Larissa, a protagonista da novela. Já Eriberto Leão deixou um emoji de coração.

Momento com o filho

Recentemente, Paloma Duarte encantou os fãs ao mostrar novas fotos com o filho caçula, Antonio (6), fruto do casamento com Bruno Ferrari (40). Nos cliques, mãe e filho apareceram brincando em um momento de carinho. "Ele morde, ok? Ele beija. Ele é o amor da minha vida. Bom dia", disse ela na legenda.

Confira: