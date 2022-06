Tony Ramos e Susana Vieira falam sobre participação no projeto 'Novelei'

Ao lado de influenciadores digitais, Tony Ramos e Susana Vieira homenageiam os 70 anos das telenovelas brasileiras

Isabela Thurmann Publicado em 29/06/2022, às 13h47

No próximo dia 11 de julho, vai ao ar o Novelei, uma série que homenageia os 70 anos das novelas brasileiras!

Escrito por Bia Braune e com direção de Felipe Joffily, o seriado contém nove episódios e marca a primeira parceria para conteúdo original entre Globo e Youtube. A ideia do projeto é recriar alguns dos títulos mais famosos da TV do Brasil.

Tony Ramos (73) e Susana Vieira (79) falaram para a CARAS Digital sobre como foi participar do elenco ao lado de jovens influenciadores digitais.

“Um mundo com tantas incertezas e tragédias, sem a ficção e a dramaturgia, seria terrível. Desde a Grécia Antiga, o teatro já era uma forma do povo manifestar sua cultura. O convite para Novelei significa, com humor e uma ficção exacerbada, uma reflexão sobre a importância das novelas”, começou o ator.

“Além de uma parceria muito interessante com outras ferramentas de comunicação. Tudo pode e irá conviver com a TV aberta, e a série é um exemplo disso. Adorei ter participado e me diverti muito”, garantiu.

“Novelei é um projeto maravilhoso e muito divertido. Achei tudo uma grande novidade. Os episódios são super engraçados e divertidamente críticos. O texto da Bia Braune é uma comédia. A minha voz aparece pela personagem Susaninha que conta a história de cada novela do ponto de vista que ela tem. Eu me diverti muito. Entrei na era Digital! (risos)”, brincou a veterana.