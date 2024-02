Tom Cavalcante volta à Record com game show gravado na Argentina

Após 12 anos, o humorista Tom Cavalcante retornará à Record TV com programa gravado na Argentina. Os participantes concorrerão a prêmios em dinheiro

Segundo nota divulgada pelo portal LeoDias neste sábado, 24, a Record TV está preparando um retorno para Tom Cavalcante, que irá voltar à emissora após 12 anos fora do ar.

Com uma grande equipe, o humorista apresentará um game show inspirado no Roleta Russa - semelhante ao programa de Milton Neves nos anos 2000, e o Quem Fica em Pé?, apresentado por Datena, na Band, em 2012.

A maior novidade é que, desta vez, Tom irá reformular esta atração e gravará o quadro na Argentina. Para o seu retorno, ele e seus produtores estão em busca de personalidades da mídia dispostas a participar do jogo.

Além do voo e a estadia de dois dias na Argentina, o participante escolhido ganhará R$ 2.500 para estar no programa e concorrerá ao prêmio final de R$ 300 mil, se passar de etapas ao acertar as perguntas do jogo.

As gravações acontecerão entre maio e junho deste ano, mas a estreia de Tom Cavalcante na Record TV segue sem data definida.

Tom Cavalcante celebra encontro com Sandy e Xororó durante férias

O humorista Tom Cavalcanteteve um encontro inesperado durante suas férias nos Estados Unidos em janeiro deste ano. Ele se deparou com a cantora Sandy e sua família enquanto estava em um restaurante da região.

Na foto, ele posou ao lado de Sandy, Xororó, Noely, a filha dele Maria e a esposa, Patricia.

Na legenda, o artista se mostrou feliz com o reencontro. "Dá até para ouvir o coração fazendo turuturu quando a gente tá ao lado de quem a gente tem um carinho enorme ! Evidencias de que o ano começou muito bem! Amamos vocês". Ao ver o post, Sandy reagiu: “Ai, que delícia de encontro! Quero mais! E é tudo recíproco”.