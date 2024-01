Tom Cavalcante celebra encontro com Sandy e Xororó durante férias

Tom Cavalcante mostra fotos de sua família com Sandy, Xororó e Noely durante encontro nas férias nos Estados Unidos

O humorista Tom Cavalcante teve um encontro inesperado durante suas férias nos Estados Unidos. Ele se deparou com a cantora Sandy e sua família enquanto estava em um restaurante da região.

Na foto, ele posou com Sandy, Xororó, Noely, a filha dele Maria e a esposa, Patricia.

Na legenda, o artista disse: "Dá até para ouvir o coração fazendo turuturu quando a gente tá ao lado de quem a gente tem um carinho enorme ! Evidencias de que o ano começou muito bem! Amamos vocês". Ao ver o post, Sandy reagiu: “Ai, que delícia de encontro! Quero mais! E é tudo recíproco”.

Sandy mostra fotos em família no exterior

A cantora Sandy agitou as redes sociais nesta segunda-feira, 8, ao mostrar novas fotos com o ex-marido, o músico e cantor Lucas Lima. Mesmo separados desde meados de 2023, os dois continuam amigos e fizeram uma viagem de férias em família.

Eles embarcaram no final de dezembro de 2023 para uma viagem com o filho deles, Theo, para os Estados Unidos, e chegaram a ser flagrados em um aeroporto de São Paulo. Agora, eles revelaram o destino da viagem.

Sandy e Lucas foram para Hollywood, nos Estados Unidos, para curtir alguns dias de descanso com o herdeiro e também com os pais dela, Xororó e Noely Lima. Inclusive, eles foram visitar um parque temático na região e posaram juntos para as fotos.

Nas imagens, Sandy e Lucas apareceram junto com os pais dela durante o dia de diversão e muito bem agasalhos por causa do inverno no Hemisfério Norte nesta época do ano. “Foi lindo!”, disse ela na legenda. Por sua vez, Lucas comentou: “Grandessíssimo evento!”.