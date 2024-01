Sandy e Lucas Lima levantam suspeitas de viagem juntos após cliques no exterior

Sandy e Lucas Lima levantam especulações ao compartilharem cliques de viagem em locais semelhantes após flagra em aeroporto

No último sábado, 30, Sandy e Lucas Lima levantaram especulações de que estariam curtindo uma viagem de fim de ano juntos após serem flagrados no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na companhia do filho, Theo, que tem apenas nove anos. Os rumores ganharam força depois que o antigo casal compartilhou fotos em lugares semelhantes.

Sandy deu início ao ano compartilhando a primeira foto em seu perfil oficial do Instagram: 'Bom dia, 2024', escreveu de forma discreta, exibindo uma paisagem praiana no exterior. A imagem revela uma orla com casas à frente. Acontece que nesta quarta-feira, 03, seu ex-marido compartilhou uma imagem em um lugar semelhante.

Sandy celebra virada do ano no exterior - Reprodução/Instagram

Em seu perfil na rede social, Lucas, que não publicava nada há alguns dias, revelou seu destino ao dividir uma foto na Califórnia, nos Estados Unidos: “Eu tinha um monte de piadinha de 'nossa, não fazia tal coisa desde o ano passado' e etc., mas não pude porque tive uma intoxicação alimentar braba dia primeiro”, ele explicou o sumiço.

“O lado bom é poder fazer a piadinha 'nossa, passei esse ano inteiro doente', que não é muito boa, mas é o que sobrou”, o músico brincou. "Vamos que vamos tentar fazer desse o melhor ano que a gente conseguir. Um beijão pra todo mundo que me segue/atura/apoia aqui no Instagram. Sou muito, muito grato mesmo. Bora se divertir”, ele finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Lima (@lucas.lima)

Nos comentários, os seguidores do casal apontaram semelhanças entre os registros e até especularam que sua ex-esposa teria tirado a foto: “Os dois em Malibu. É isso? Essa paisagem parece”, disse uma admiradora. “Só eu que enxerguei a Sandy tirando foto? Socorro”, teorizou outra. “A Sandy no reflexo”, comentou mais um.

Sandy e Lucas Lima já negaram reconciliação:

Vale lembrar que desde o término, que foi anunciado em setembro do ano passado, Lucas e Sandy exibem uma boa relação após a separação, com apresentações, aparições públicas e troca de elogios nas redes sociais. Além disso, eles já negaram as especulações de uma reconciliação e ressaltaram que o maior foco após o divórcio é o bem-estar do herdeiro.

Inclusive, no último sábado, 30, Sandy decidiu falar publicamente sobre os desafios no ano em que culminou o término de seu casamento com Lucas Lima. Através de seu perfil nas redes sociais, a cantora, que costuma ser discreta em sua vida pessoal, abriu o coração sobre os altos e baixos que enfrentou em 2023.