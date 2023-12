Separados, Sandy e Lucas Lima fazem rara aparição com o filho em aeroporto

Viagem em família? Sandy e Lucas Lima agitam as redes sociais e levantam especulações após rara aparição ao lado do filho, Theo

Na manhã deste sábado, 30, Sandy e Lucas Lima foram flagrados juntos no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na companhia do filho, Theo, que tem apenas nove anos. O vídeo, em que o ex-casal aparece circulando, chamou atenção nas redes sociais e levantou especulações sobre uma possível viagem em família, apesar da separação.

O vídeo, que foi compartilhado por internautas nas redes sociais, mostra a cantora e o músico caminhando juntos até o embarque: “Uma pessoa acaba de filmar Sandy e o Lucas Lima embarcando juntos. Ele inclusive levando a mala e a bolsa dela”, fãs apontaram o gesto atencioso do ex-marido na legenda do registro.

Além de carregar a mala da ex-mulher, Lucas também leva outra bagagem, o que alimenta as suspeitas de uma possível viagem em família para celebrar o fim de ano. Theo também aparece grandão nas imagens, caminhando com sua própria mala ao lado dos pais. Vale mencionar que o rosto do garoto não aparece no registro para preservar sua privacidade.

Sandy e Lucas juntos

Desde que seu filho nasceu, Sandy decidiu não expor seu filho. Em participação recente no 'Quem Pode, Pod', ela explicou o motivo de nunca mostrar o rosto da criança: “Eu preservo a privacidade dele porque eu quero que ele tenha essa escolha. Se ele vai querer ser famoso ou não. Por enquanto, ninguém sabe como é a cara do Theo”, disse.

"Se ele for no shopping com a minha sogra ou o pai de um amigo, ninguém sabe quem ele é. Ninguém vai falar: 'Olha lá o filho da Sandy, deixa eu tirar uma foto'. É muito bom dar essa opção para ele. No futuro, provavelmente ele deve ter rede social e vai escolher se expor de alguma maneira. Eu queria que essa escolha fosse dele”, disse a cantora.

Sandy abre o coração sobre ano da separação com Lucas Lima:

Neste sábado, 30, Sandy decidiu falar publicamente sobre os desafios no ano em que culminou o término de seu casamento com Lucas Lima. Através de seu perfil nas redes sociais, a cantora, que costuma ser discreta em sua vida pessoal, abriu o coração sobre os altos e baixos que enfrentou em 2023.

Em sua conta oficial no Instagram, Sandy compartilhou um vídeo com os melhores momentos do ano, que descreveu como ‘desafiador’. A cantora também incluiu imagens ao lado do ex-marido em sua retrospectiva. Na legenda, ela comentou sobre a separação com a mesma discrição de sempre, e ganhou elogios do ex-marido.

Vale lembrar que a cantora anunciou a separação após 24 anos de relacionamento em setembro deste ano, com uma nota divulgada em suas redes sociais. Desde o término, Lucas e Sandy exibem uma boa relação após a separação, com turnês, aparições e troca de elogios nas redes sociais. Além disso, eles já ressaltaram que o maior foco após o divórcio é o bem-estar do herdeiro.