Tierry dá beijão em sua parceira, Carla Bruno, na 'Dança dos Famosos'

CARAS Digital Publicado em 15/05/2022, às 19h33

Será que temos um novo casal na área?

Neste domingo, 15, Tierry (33) chamou atenção do público do Domingão durante sua apresentação na Dança dos Famosos.

Isso porque o cantor deu um beijão em sua parceira, Carla Bruno, enquanto dançavam no ritmo do funk, a canção Ela Só Pensa Em Beijar, de MC Leozinho.

Após o fim da apresentação, Luciano Huck (50) brincou com o juri artístico do dia, composto por Karine Teles (43) e Mateus Solano (41): "Antes da nota, uma analise técnica de Mateus e Karine. Na sua opinião, esse beijo foi técnico ou não foi técnico", respondido por Solano apenas com uma carinha safada.

Em seguida, Huck reforçou: "A música pedia", apoiado por Tierry e sua companheira.

Carla ainda brincou: "Não sou eu que escolho a música", interrompida pelo sertanejo que provocou: "Mas quem escolheu o beijo foi você. Eu aceitei!". Após a fala, a plateia foi a loucura.

