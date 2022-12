Tierry comemora sua estreia no programa 'Família Record'

Tierry leva os seus sucessos na música para o especial Família Record: 'Me senti muito em casa'

O cantor Tierry gravou uma participação pra lá de especial no programa Família Record, que é a atração de final de ano da Record TV. O artista fez a sua primeira participação no especial e embalou os convidados e o público com os seus sucessos da carreira musical, como 'Rita', 'Hackearam-me', 'Disco Arranhado', 'Cabeça Branca' e 'Lara'.

“Foi muito especial estar ao lado de todo o elenco da Record. Grandes nomes do jornalismo, assim como ícones do entretenimento. Me senti muito em casa. Além de animar com grandes hits que marcaram minha carreira, fiz parte de um momento único de cumplicidade entre todos”, disse ele.

O programa Família Record será exibido entre os dias 20 e 21 de dezembro, a partir das 22h30, e terá reapresentação no dia 24, às 21h. Com apresentação de Mariana Rios e Miguel Coelho, a atração contará com musicais de Tierry, Anna Marz e Emmanuel Ferraro.

A tradicional troca de presentes acontecerá entre nomes do elenco da emissora, como: Adriane Galisteu, Ana Hickmann, Cesar Filho, Renata Alves, Ticiane Pinheiro, Rodrigo Faro, Luiz Bacci, Eduardo Ribeiro, Mariana Godoy, Celso Zucatelli, Sergio Aguiar, Paloma Bernardi, Jakeline Oliveira e Cirillo Luna.