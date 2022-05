Tiago Leifert relembra o Globo Esporte: 'Sofri muito'

Tiago Leifert fala sobre o seu período no Globo Esporte e desabafa sobre a dificuldade que enfrentou na atração

CARAS Digital Publicado em 19/05/2022, às 17h42

O apresentador Tiago Leifert demonstrou que não voltaria a comandar o Globo Esporte SP. Em uma participação no programa Bola da Vez, da ESPN, ele disse que entende a importância da atração em sua trajetória, mas que foi muito difícil fazer a transformação que fizeram no formato da atração.

“Eu não sei se foi o que eu fui melhor, mas é o que é mais importante para mim e é aquilo que eu também não gostaria de fazer de novo porque eu achoque já passou, já foi bom e sofri muito. Acho que ali mudou tudo. O GE de São Paulo foi muito difícil de fazer”, declarou.

Além disso, o jornalista relembrou a transformação do projeto em sua vida. “Eu e a equipe fizemos um trabalho legal. A gente conseguiu segurar lá por muitos anos e contra tudo e contra todos, apesar de toda a torcida contra a gente conseguiu. Mas foi o que mudou a minha vida. Foi o que realmente me colocou depois no Central da Copa, que por sua vez me colocou no The Voice, que por sua vez me colocou no Big Brother. Mas o começo de tudo, a decolagem é o Globo Esporte São Paulo, sem dúvida nenhum”, disse ele.

Tiago Leifert vai narrar jogos da Copa do Mundo

Tiago Leifert foi escalado para narrar alguns jogos da Copa do Mundo de 2022 no SporTV e no Globoplay. Há poucos dias, ele celebrou a novidade nas redes sociais.

"Pessoal gostaria de contar pra vocês uma novidade, mais especificamente relacionada ao período entre 21 de novembro e 18 de dezembro. Sim. Exatamente! A Copa do Mundo 2022. Vou participar da transmissão da Copa no Globoplay! Vou narrar 1 jogo por dia, ao vivo, com convidados! E vai ter simulcasting com SporTV e ge. Os detalhes a gente conversa mais pra frente."

"Sempre disse que eu poderia voltar ao Grupo Globo a qualquer momento, iria depender da oportunidade. E essa é especial para mim. Copa significa muito na minha vida (foi por causa da copa de 94 que decidi ser jornalista) e a de 2010 mudou minha carreira pra sempre. Vou voltar pra “casa” um pouquinho e matar a saudade no evento que amo! Obrigado ao Esporte e ao Globoplay!", finalizou ele muito emocionado.