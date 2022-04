Tiago Leifert celebra retorno a TV Globo para narrar jogos da Copa do Mundo: ''Significa muito na minha vida''

Tiago Leifert usou suas redes sociais para comemorar seu retorno a TV Globo após ser anunciado como um dos narradores da Copa do Mundo 2022

CARAS Digital Publicado em 29/04/2022, às 19h04

Nesta sexta-feira, 29, Tiago Leifert (41) foi anunciado como um dos narradores da TV Globo na Copa do Mundo 2022.

Após a notícia sair na mídia, Tiago decidiu usar suas redes sociais para celebrar esse feito e o seu retorno as telinhas após 1 ano fora.

Para isso, o jornalista publicou um clique antigo, onde ele aparece em uma transmissão conversando com Galvão Bueno (71), um de seus maiores ídolos.

Na legenda, ele falou com carinho do seu retorno a TV: "Pessoal gostaria de contar pra vocês uma novidade, mais especificamente relacionada ao período entre 21 de novembro e 18 de dezembro. Sim. Exatamente! A Copa do Mundo 2022. Vou participar da transmissão da Copa no Globoplay! Vou narrar 1 jogo por dia, ao vivo, com convidados! E vai ter simulcasting com SporTV e ge. Os detalhes a gente conversa mais pra frente."

"Sempre disse que eu poderia voltar ao Grupo Globo a qualquer momento, iria depender da oportunidade. E essa é especial para mim. Copa significa muito na minha vida (foi por causa da copa de 94 que decidi ser jornalista) e a de 2010 mudou minha carreira pra sempre. Vou voltar pra “casa” um pouquinho e matar a saudade no evento que amo! Obrigado ao Esporte e ao Globoplay!", finalizou ele muito emocionado.

Rapidamente, os comentários do post se enxeram de elogios: "Que legal!", disse um. "Que demais Titi!", escreveu outro. "Voa! Muito sucesso pra você!", falou um terceiro.

Alguns famosos, amigos de Tiago, também mandaram boas energias para o apresentador: "A gente sai do esporte mas o esporte não sai da gente. E aí a gente volta pro esporte.", falou Felipe Andreoli (42). "Volta com tudo! Estou te esperando!", escreveu Caio Ribeiro (46).

Confira o post que Tiago Leifert fez para celebrar seu retorno a TV Globo para narrar jogos da Copa do Mundo de 2022: