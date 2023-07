Ted Lasso e The Last of Us: Veja os indicados ao Emmy 2023

Emmy, premiação mais importante da televisão norte-americana e streaming revela os nomeados ao prêmio de 2023

Nesta quarta-feira, 12, foi revelada a tão esperada lista de indicados ao Emmy 2023! Escolhidos pela Academia de Artes e Ciências Televisivas dos Estados Unidos, as produções, atores e integrantes dos bastidores irão concorrer ao prêmio mais importante da indústria americana de televisão e streaming.

A cerimônia oficial acontece somente no dia 18 de setembro e a lista de indicados está dominada por séries que todos já esperavam. Os grandes nomes do ano serão The Last Of Us e Succession, ambas da HBO Max, além de Ted Lasso, série que estourou no último ano feita pela Apple TV+.

Veja as indicações das principais categorias feitas pela Hollywood Athetic Academy, onde foi anunciado o primeiro Emmy:

MELHOR SÉRIE DRAMÁTICA

Andor

Better Call Saul

The Crown

A Casa do Dragão

The Last of Us

Succession

The White Lotus

Yellowjackets

MELHOR SÉRIE CÔMICA

Abbott Elementary

Barry

The Bear

Jury Duty

A Maravilhosa Sra. Maisel

Only Murders in the Building

Ted Lasso

Wandinha

MELHOR SÉRIE LIMITADA OU ANTOLÓGICA

Treta

Dahmer: Um Canibal Americano

Daisy Jones & the Six

A Nova Vida de Toby

Obi-Wan Kenobi

MELHOR TELEFILME

Dolly Parton's Mountain Magic Christmas

Orgulho & Sedução

Abracadabra 2

O Predador: A Caçada

Weird: The Al Yankovic Story

MELHOR ATOR EM SÉRIE DRAMÁTICA

Jeff Bridges, por The Old Man

Brian Cox, por Succession

Kieran Culkin, por Succession

Bob Odenkirk, por Better Call Saul

Pedro Pascal, por The Last of Us

Jeremy Strong, por Succession

MELHOR ATOR EM SÉRIE CÔMICA

Bill Hader, por Barry

Jason Segel, por Shrinking

Martin Short, por Only Muders in the Building

Jason Sudeikis, por Ted Lasso

Jeremy Allen White, por The Bear

MELHOR ATOR EM SÉRIE LIMITADA, ANTOLÓGICA OU TELEFILME

Taron Egerton, por Black Bird

Kumail Nanjiani, por Bem-Vindos ao Clube da Sedução

Evan Peters, por Dahmer: Um Canibal Americano

Daniel Radcliffe, por Weird: The Al Yankovic Story

Michael Shannon, por George & Tammy

Steven Yeun, por Treta

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DRAMÁTICA

Sharon Horgan, por Bad Sisters

Melanie Lynskey, por Yellowjackets

Elisabeth Moss, por The Handmaid's Tale

Bella Ramsey, por The Last of Us

Keri Russell, por A Diplomata

Sarah Snook, por Succession

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE CÔMICA

Christina Applegate, por Disque Amiga Para Matar

Rachel Brosnahan, por A Maravilhosa Sra. Maisel

Quinta Brunson, por Abbott Elementary

Natasha Lyonne, por Poker Face

Jenna Ortega, por Wandinha

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE LIMITADA, ANTOLÓGICA OU TELEFILME

Lizzy Caplan, por A Nova Vida de Toby

Jessica Chastain, por George & Tammy

Dominique Fishback, por Swarm

Kathryn Hahn, por Tiny Beautiful Things

Riley Keough, por Daisy Jones and the Six

Ali Wong, por Treta

MELHOR ATOR COADJUVANTE EM SÉRIE DRAMÁTICA

F. Murray Abraham, por The White Lotus

Nicholas Braun, por Succession

Michael Imperioli, por The White Lotus

Theo James, por The White Lotus

Matthew Macfayden, por Succession

Alan Ruck, por Succession

Will Sharpe, por The White Lotus

Alexander Skarsgard, por Succession

MELHOR ATOR COADJUVANTE EM SÉRIE CÔMICA

Anthony Carrigan, por Barry

Phil Dunster, por Ted Lasso

Brett Goldstein, por Ted Lasso

James Marsden, por Jury Duty

Ebon Moss-Bachrach, por The Bear

Tyler James Williams, por Abbott Elementary

Henry Winker, por Barry

MELHOR ATOR COADJUVANTE EM SÉRIE LIMITADA, ANTOLÓGICA OU TELEFILME

Murray Bartlett, por Bem-Vindos ao Clube da Sedução

Paul Walter Hauser, por Black Bird

Richard Jenkins, por Dahmer: Um Canibal Americano

Joseph Lee, por Treta

Ray Liotta, por Black Bird

Young Mazino, por Treta

Jesse Plemons, por Amor & Morte

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE EM SÉRIE DRAMÁTICA

Jennifer Coolidge, por The White Lotus

Elizabeth Debicki, por The Crown

Meghann Fahy, por The White Lotus

Sabrina Impacciatore, por The White Lotus

Aubrey Plaza, por The White Lotus

Rhea Seehorn, por Better Call Saul

J. Smith-Cameron, por Succession

Simona Tabasco, por The White Lotus

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE EM SÉRIE CÔMICA

Alex Borstein, por A Maravilhosa Sra. Maisel

Ayo Edebiri, por The Bear

Janelle James, por Abbott Elementary

Sheryl Lee Ralph, por Abbott Elementary

Juno Temple, por Ted Lasso

Hannah Waddingham, por Ted Lasso

Jessica Williams, por Shrinking

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE EM SÉRIE LIMITADA, ANTOLÓGICA OU TELEFILME

Annaleigh Ashford, por Bem-Vindos ao Clube da Sedução

Maria Bello, por Treta

Claire Danes, por A Nova Vida de Toby

Camila Morrone, por Daisy Jones & the Six

Niecy Nash-Betts, por Dahmer: Um Canibal Americano

Merritt Wever, por Tiny Beautiful Things

MELHOR ATOR CONVIDADO EM SÉRIE DRAMÁTICA

Murray Bartlett, por The Last of Us

James Cromwell, por Succession

Lamar Johnson, por The Last of Us

Arian Moayed, por Succession

Nick Offerman, por The Last of Us

Keivonn Montreal Woodard, por The Last of Us

MELHOR ATOR CONVIDADO EM SÉRIE CÔMICA

Jon Bernthal, por The Bear

Luke Kirby, por A Maravilhosa Sra. Maisel

Nathan Lane, por Only Murders in the Building

Pedro Pascal, por Saturday Night Live

Oliver Platt, por The Bear

Sam Richardson, por Ted Lasso

MELHOR ATRIZ CONVIDADA EM SÉRIE DRAMÁTICA

Hiam Abbass, por Succession

Cherry Jones, por Succession

Melanie Lynskey, por The Last of Us

Storm Reid, por The Last of Us

Anna Torv, por The Last of Us

Harriet Walter, por Succession

MELHOR ATRIZ CONVIDADA EM SÉRIE CÔMICA

Becky Ann Baker, por Ted Lasso

Quinta Brunson, por Saturday Night Live

Taraji P. Henson, por Abbott Elementary

Judith Light, por Poker Face

Sarah Niles, por Ted Lasso

Harriet Walter, por Ted Lasso

MELHOR DIREÇÃO EM SÉRIE DRAMÁTICA

Benjamin Caron, por "Rix Road" (Andor)

Dearbhla Walsh, por "The Prick" (Bad Sisters)

Peter Hoar, por "Long, Long Time" (The Last of Us)

Andrij Parekh, por "America Decides" (Succession)

Mark Mylod, por "Connor's Wedding" (Succession)

Lorene Scafaria, por "Living+" (Succession)

Mike White, por "Arrivederci" (The White Lotus)

MELHOR DIREÇÃO EM SÉRIE CÔMICA

Bill Hader, por "wow" (Barry)

Christopher Storer, por "Review" (The Bear)

Amy Sherman-Palladino, por "Four Minutes" (A Maravilhosa Sra. Maisel)

Mary Lou Belli, por "Don't Touch My Hair" (The Ms. Pat Show)

Declan Lowney, por "So Long, Farewell" (Ted Lasso)

Tim Burton, por "Wednesday's Child is Full of Owe" (Wandinha)

MELHOR DIREÇÃO EM SÉRIE LIMITADA, ANTOLÓGICA OU TELEFILME

Lee Sung Jin, por "Figures of Light" (Treta)

Jake Schreier, por "The Great Fabricator" (Treta)

Carl Franklin, por "Bad Meat" (Dahmer: Um Canibal Americano)

Paris Barclay, por "Silenced" (Dahmer: Um Canibal Americano)

Valerie Faris & Jonathan Dayton, por "Me-Time" (A Nova Vida de Toby)

Dan Tratchenberg, por O Predador: A Caçada

MELHOR ROTEIRO EM SÉRIE DRAMÁTICA

Beau Willimon, por "One Way Out" (Andor)

Sharon Horgan, Dave Finkel & Brett Baer, por "The Prick" (Bad Sisters)

Gordon Smith, por "Point and Shoot" (Better Call Saul)

Peter Gould, por "Saul Gone" (Better Call Saul)

Craig Mazin, por "Long, Long Time" (The Last of Us)

Jesse Armstrong, por "Connor's Wedding" (Succession)

Mike White, por "Arrivederci" (The White Lotus)

MELHOR ROTEIRO EM SÉRIE CÔMICA

Bill Hader, por "wow" (Barry)

Christopher Storer, por "System" (The Bear)

Mekki Leeper, por "Ineffective Assistant" (Jury Duty)

John Hoffman, Matteo Borghese & Rob Tubovsky, por "I Know Who Did It" (Only Murders in the Building)

Chris Kelly & Sarah Schneider, por "Cary & Brooke Go to an AIDS Play" (The Other Two)

Brendan Hunt, Joe Kelly & Jason Sudeikis, por "So Long, Farewell" (Ted Lasso)

MELHOR ROTEIRO EM SÉRIE LIMITADA, ANTOLÓGICA OU TELEFILME

Lee Sung Jin, por "The Birds Don't Sing, They Screech in Pain" (Treta)

Joel Kim Booster, por Orgulho & Sedução

Taffy Brodesser-Akner, por "Me-Time" (A Nova Vida de Toby)

Patrick Aison, por O Predador: A Caçada

Janine Nabers, por "Stung" (Swarm)

Al Yankovic & Eric Appel, por Weird: The Al Yanovic Story

