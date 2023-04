Pedro Pascal, de The Last of Us, deixa fãs babando em ensaio sexy

Ator chileno Pedro Pascal compartilha fotos sensuais de ensaio que fez para revista americana

O daddy favorito de toda a internet, o ator chileno Pedro Pascal (48), é a capa da revista norte-americana Esquire Magazine, e deixou os seus seguidores completamente malucos ao compartilhar fotos do ensaio sexy que fez para a periódica.

Famoso por viver personagens marcantes em séries de grande expressão, como Narcos, Game of Thrones, The Last of Us e The Mandalorian, o chileno fez os internautas babarem em sua beleza. O ensaio conta com uma temática bad boy, onde Pedro aparece de calça jeans e casaco de couro, sendo que em alguns dos cliques, ele aparece sem roupa por baixo.

Os comentários da publicação feita por Pedro em seu perfil oficial no Instagram choveram elogios para o ator chileno. “A equipe da Esquire merece um aumento”, brincou um internauta. “Mano, o Pedro Pascal na Esquire Magazine foi o motivo do meu colapso”, se animou uma outra. “Eu tenho que trabalhar agora e agir como, normal? Depois do ensaio do Pedro Pascal?”, se desesperou uma terceira seguidora do famoso.

Veja a publicação do ator chileno Pedro Pascal, em um ensaio bad boy que levou os internautas à loucura:

Pedido de café de Pedro Pascal, de The Last of Us, viraliza; Entenda

Há um tempo, Pedro viralizou nas redes sociais por conta de um pedido para lá de estranho em uma cafeteria. Depois que os fãs conseguiram ver o que o famoso pedia, que estava escrito no copo de um vídeo em que Pedro dá um autógrafo a um fã, muitos ficaram chocados. O chileno pediu seis doses de expresso com gelo extra. Segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, uma dose de café espresso contém cerca de 63 mg de cafeína, ou seja, a bebida especial do ator chega a ter quase 400 mg de cafeína. O pedido bizarro do ator fez com que muitos internautas tentassem experimentar o que ele pedia. “Essa é uma quantidade violenta de café”, disse um. “É exaustivo segurar a internet inteira sozinho”, brincou outro, completando, elogiando o ator.