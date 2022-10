Tati Quebra Barraco estreia como atriz em 'Travessia': ''Muito feliz''

Funkeira Tati Quebra Barraco participa da novela 'Travessia' e contracena com a protagonista Lucy Alves, que dá vida a Brisa

CARAS Digital Publicado em 18/10/2022, às 12h56 - Atualizado às 12h56

A funkeira Tati Quebra Barraco (43) vai fazer sua estreia como atriz em participação na nova novela das nova da TV Globo, Travessia!

Nesta terça-feira, 18, a cantora estará no capítulo da trama escrita por Gloria Perez (73), contracenando com a protagonista Lucy Alves (36), que interpreta Brisa.

Tati viverá uma presidiária no folhetim e encontrará Brisa na cadeia. A personagem será presa com Oto (Romulo Estrela) por porte de arma ilegal e levará a culpa pelo crime. Em sua estadia na prisão, terá contato com outras detentas, uma delas, vivida por Tati, que apoiará o papel de Lucy em meio à injustiça que a maranhense viverá na novela.

Em seu perfil no Instagram, Tati Quebra Barraco compartilhou um trecho da novela e celebrou o momento da carreira. “'Vai ficar pagando de otária?'“ Minha estreia na novela “Travessia” na @tvglobo.

Muito obrigada a todos envolvidos @mendoncafilhomauro @gloriafperez, minha parceria @lucyalves e também ao meu Deus. Estou muito feliz com essa passagem", declarou a funkeira, agradecendo à autora e ao diretor Mauro Mendonça Filho.

Confira publicação de Tati Quebra Barraco sobre participação em 'Travessia':

