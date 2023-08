Tati Machado se emociona ao ganhar surpresa de Ana Maria Braga no ‘Mais você’

Jornalista Tati Machado recebe homenagem especial de Ana Maria Braga ao vivo no ‘Mais Você’

Nesta terça-feira, 8, a jornalista Tati Machado celebra a chegada de seus 32 anos, com direito a uma homenagem muito especial! Durante sua participação no programa matinal da Globo, o ‘Mais Você’, a repórter foi surpreendida ao receber um presente especial da apresentadora Ana Maria Braga.

Enquanto tomava café da manhã com a comandante da atração e com a jornalista Poliana Abritta, Tati foi pega de surpresa ao ganhar um bolo lindíssimo e um parabéns especial com a equipe do programa! De mãos dadas com Ana, a repórter se emocionou e fez um agradecimento especial pela homenagem.

“Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Nesse último ano que eu vim para São Paulo, poder estar com essa mulher aqui do meu lado, que é tão generosa e me ajuda tanto. Muito obrigada por tudo, estou muito feliz, muito feliz mesmo!”, Tati celebrou a parceria com Ana Maria, que se derreteu pela jornalista: “Você ilumina nossas manhãs”, disse a loira.

Pelas redes sociais, a apresentadora também fez questão de publicar um vídeo do por trás das câmeras da celebração especial. No registro dos bastidores, Tati corta o primeiro pedaço do bolo e divide entre Louro Mané e Ana Maria, além de receber um buquê de flores da veterana da Globo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Maria Braga (@anamariabragaoficial)

Apesar de ser seu aniversário, Tati também tem muitos outros motivos para comemorar! Desde sua estreia na Globo no programa ‘Se joga’, a jornalista acumula sucessos e conquista a simpatia do público com seu carisma nas manhãs da emissora ao lado de Ana Maria e Patrícia Poeta.

Tati Machado tem salário tabelado na Globo:

Poderosa! De acordo com informações internas, Tati Machado tem um salário confortável na Globo. É que ela tem os mesmos rendimentos que outros profissionais que atuam na mesma função de co-apresentadores. Saiba o valor que a jornalista recebe!