Bombando, Tati Machado tem salário tabelado na Globo; veja os valores

Tati Machado tem salário tabelado na Globo; ela ganha o mesmo valor que outros apresentadores

Bombando como co-apresentadora do Encontro, a poderosa Tati Machado tem um salário confortável na Globo. É que ela tem os mesmos rendimentos que outros profissionais que atuam na mesma função. Nos últimos anos, a emissora equalizou os salários.

De acordo com informações internas, Tati Machado tem um salário de R$ 40 mil ao mês - mesmo valor que é ganho por Valéria Almeida e apresentadores do É de Casa. O intérprete do Louro Mané também ganha o mesmo salário.

Todos os contratados, porém, ganham valores extras quando fazem publicidade. Eles também ganham um bônus caso substituam os apresentadores titulares. Quando comandaram o Encontro em julho, elas podem ter ganhado o mesmo que Patrícia Poeta recebe, algo em torno de R$ 400 mil.

Nos últimos meses, Tati Machado tem feito sucesso na Globo. Com carisma e bom humor, ela tem ocupado cada vez mais espaço nos programas da casa. Durante a cobertura do BBB23, a jornalista chegou a ser disputada pelo Encontro e pelo Mais Você.

Quem é o marido de Tati Machado?

A apresentadora Tati Machado (31) tem chamado atenção com sua ótima desenvoltura no comando do programa Encontro, na TV Globo. Cobrindo as férias de Patrícia Poeta (44) ao lado de Valéria Almeida (40), ela tem provocado curiosidade no público de casa a respeito de sua vida pessoal.

Um dos detalhes que tem gerado muitas pesquisas na web, é sobre o relacionamento da famosa com Bruno Monteiro. Os dois são casados há 12 anos e não perdem a oportunidade de compartilhar registros apaixonados nas redes sociais.

No mês passado, os dois chegaram a protagonizar um momento fofíssimo durante o programa Encontro. Em meio a uma festa junina realizada pela atração, os dois deram um belo beijo ao vivo. "Eu estava achando que era a Patrícia anunciando que tava namorando, menino. Gente, meu mozão, amei!", disse ela surpresa com a aparição repentina do amado.