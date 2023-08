Tata Werneck posa com Débora Falabella e brinca: ''Barbie mãe cansada''

Irmãs na novela das nove, 'Terra e Paixão', apresentadora Tata Werneck posta cliques dentro da caixa da Barbie ao lado de Débora Falabella

Na manhã desta quinta-feira, 03, a apresentadora do Lady Night e atriz Tata Werneck usou as redes sociais para publicar registros divertidos ao lado de sua amiga de elenco, Débora Falabella. As duas estão na novela das nove da Globo, Terra e Paixão, e vivem as irmãs Anely e Lucinda.

Em seu perfil no Instagram, a humorista compartilhou as fotos dentro da caixa da Barbie ao lado das amigas, Falabella e Renata Gaspar, que vive Mara no folhetim.

Na legenda, Tata brincou: "Barbie mãe cansada, Barbie ponte aérea e Barbie meu cartão foi clonado", escreveu ela, fazendo os seguidores se divertirem.

Nos comentários, os fãs não perderam a oportunidade de entrar na brincadeira. "Pelo tamanho, são Barbie Pocket", "Tata de Barbie mãe coluna travada, porque a criança tá quase do tamanho dela e ainda quer colo. Poderia ser facilmente eu no lugar dela. Ahahaha", "Muito melhor que a original, achei tendência", disseram.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tata Werneck (@tatawerneck)

Rafael Vitti curte cinema com Tata Werneck e mostra a esposa dormindo

Na noite do último sábado, 29, o ator Rafael Vitti e a apresentadora Tata Werneck decidiram dar uma saidinha a sós, sem a herdeira do casal, Clara Maria, de apenas 3 anos. Nas redes sociais, ele compartilhou o momento com os fãs.

Os artistas, que oficializaram a união em 2019, foram ao cinema assistir ao filme Barbie. No post, Vitti mostrou a humorista dormindo e confessou que também tirou um cochilo durante a sessão do longa de Greta Gerwig. Ele ainda brincou ao comentar sobre a vida de pais.

"Decidimos sair hoje! Em vez de cochilar em casa viemos fazer isso no cinema, nada planejado. Revezamos, cada um dormiu numa parte do filme, assim conseguimos contar um pro outro o que cada um perdeu. Um pouco de descanso, um pouco de lazer: é disso que papais e mamães trabalhadores precisam", disse Rafa.