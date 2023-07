Rafael Vitti curte cinema com Tata Werneck e mostra a esposa dormindo: ''Revezamos''

Pais de Clara Maria, ator Rafael Vitti exibe a parentalidade real ao lado da mulher, Tata Werneck, que surgiu usando roupas suas em ida ao shopping

Na noite de sábado, 29, o ator Rafael Vitti e a apresentadora do Lady NightTata Werneck decidiram dar uma saidinha a sós, sem a herdeira do casal, Clara Maria, de apenas 3 anos. Nas redes sociais, ele compartilhou o momento com os fãs.

Os artistas, que oficializaram a união em 2019, foram ao cinema assistir ao filme Barbie. No post, Vitti mostrou a humorista dormindo e confessou que também tirou um cochilo durante a sessão do longa de Greta Gerwig. Ele ainda brincou ao comentar sobre a vida de pais.

"Decidimos sair hoje! Em vez de cochilar em casa viemos fazer isso no cinema, nada planejado. Revezamos, cada um dormiu numa parte do filme, assim conseguimos contar um pro outro o que cada um perdeu. Um pouco de descanso, um pouco de lazer: é disso que papais e mamães trabalhadores precisam", disse Rafa ao legendar a publicação.

Nos stories, Vitti ainda mostrou que Tata estava usando suas roupas e se derreteu pela mulher: "Hahahah como eu te amo, mesmo tu pegando minhas roupas", brincou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafael Vitti (@rafaavitti)

Rafael Vitti vira assunto ao postar selfie em bastidores da Globo

O ator Rafael Vitti surpreendeu seus seguidores ao publicar um registro em seu camarim nos Estúdios Globo. Prestes a estrear na novela das nove, Terra e Paixão, ele roubou a cena.

Na trama que conta com sua esposa, Tata Werneck, no elenco como Anely, o famoso dará vida a Hélio, um engenheiro que chega para trabalhar na cooperativa e vai acabar se interessando pela personagem de Débora Ozório.

"Aos poucos me ambientando nesse universo incrível de Terra e Paixão, e a cada dia descobrindo um pouquinho mais sobre esse cara que também é uma novidade pra mim. Fazendo tudo com muito carinho pra vocês. Obrigado @walcyrcarrasco e @luizhrios pela confiança. Em breve teremos Hélio na novela", disse Vitti.