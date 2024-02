Talitha Morete e Henri Castelli confirmam presença na Dança dos Famosos

Talitha Morete e Henri Castelli estão no elenco da Dança dos Famosos 2024, que estreia em Março no Domingão com Huck

A Dança dos Famosos 2024 começa em março e os primeiros nomes foram confirmados pela Globo nesta quinta-feira, 29. Durante o programa Mais Você, Talitha Morete e Henri Castelli confirmaram que estão no elenco da nova temporada do quadro.

Os dois integram o novo elenco do quadro de dança, que é exibido no programa Domingão com Huck. Talitha contou que está ansiosa para o novo desafio em sua rotina.

"Eu estou muito feliz com o convite. está passando um filme na minha cabeça. Eu entrei na Globo há 14 anos no Domingão do Faustão, é um programa especial para mim. Aprendi muito, fiz muitos amigos para a vida. Voltar hoje na dança é muito especial. Eu vou me dedicar muito, prometo. Vou me dedicar, vai ser bem cansativo, mas estou feliz da vida. Eu amo desafio, sei que é difícil”, disse ela.

Por sua vez, Henri Castelli contou que também está se preparando para o desafio de dançar na TV. Inclusive, ele voltou a morar no Brasil especialmente para o quadro de dança, já que estava vivendo nos Estados Unidos. "Eu não durmo há três meses [risos]. Eu tinha o medo mesmo. A gente se arrisca. É uma exposição que a gente fica com medo”, afirmou ele.

Talitha Morete exibe boa forma em ensaio fotográfico

A apresentadora Talitha Morete, do programa É De Casa, da Globo, ostentou a sua beleza impecável ao fazer um novo ensaio fotográfico na orla do Rio de Janeiro. Há pouco tempo, a estrela foi vista enquanto fazia algumas fotos ao ar livre.

Nos cliques, a beldade deixou a barriga seca e a cinturinha fina à mostra ao posar com um look curtinho. Morete foi fotografada usando um top branco, camisa combinando e shorts jeans, com direito a um chapéu para completar o visual.

Fotos: Dilson Silva / AgNews