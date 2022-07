Taís Araújo samba ao lado do elenco de 'Cara e Coragem': "Sextamos com a força dos anos 90"

A atriz Taís Araújo surgiu sambando ao lado de alguns atores e da equipe nos bastidores da novela das sete da TV Globo

CARAS Digital Publicado em 22/07/2022, às 18h30

Taís Araújo (43) dividiu com os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 22, um vídeo divertido dos bastidores da novela Cara e Coragem, da TV Globo.

Nas imagens compartilhada em seu perfil no Instagram, a atriz aparece sambando ao som da música Fricote, do Art Popular, ao lado de Ícaro Silva (35), Claudia Di Moura, Dja Marthins e alguns profissionais da equipe do folhetim.

Taís aproveitou o registro para mandar um 'alô' para Paolla Oliveira (40), que mais cedo também postou um vídeo dançando. "Alô, @paollaoliveirareal, alô, meninas! Sextamos com a força dos anos 90 aqui também!!", escreveu a atriz na legenda.

No vídeo publicado por Paolla, ela aparece sorridente sambando ao som da música Inaraí, do Katinguelê. "Essa é pra você Taís Araújo", diz a artista no começo da gravação. "Alô Taís Araújo, sextou, vem pra cá!", escreveu ela.

Confira o vídeo de Taís Araújo dançando nos bastidores de Cara e Coragem:

View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Taís Araujo (@taisdeverdade)

Festa de 15 anos

Nesta última quinta-feira, 13, Taís Araújo decidiu lembrar de sua festa de 15 anos, revelando um arrependimento que teve na ocasião. A atriz publicou uma série de cliques em que ela aparece no evento, usando um vestido branco super elegante, enquanto curtia o momento com amigos e familiares.

"Clube das debutantes que não queriam tirar fotos: 1 membro! Nessa época eu já trabalhava como modelo e não queria nem festa, quanto mais tirar fotos, mas minha mãe me obrigou a fazer festa com fotógrafo. Hoje me arrependo de não ter tirado fotos melhores desse momento. Aiai, mãe não é tudo igual, mas elas sempre sabem muito né?", disse ela.

