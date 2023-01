Taís Araujo mostra as primeiras gravações da 3ª edição do 'The Masked Singer Brasil'

Atriz Taís Araujo surge ao lado de Eduardo Sterblitch, Sabrina Sato e Mateus Solano durante as gravações do 'The Masked Singer Brasil'

A atriz Taís Araujo (44) usou as redes sociais na noite de segunda-feira, 09, para exibir registros das primeiras gravações da nova temporada do The Masked Singer Brasil!

Nas imagens, a esposa de Lázaro Ramos aparece ao lado de Eduardo Sterblitch (35), Sabrina Sato, que entrou no lugar de Tata Werneck (39), e Mateus Solano (41), que substitui o ator Rodrigo Lombardi (46).

"Começaram as gravações do @maskedsingerbr e está nesse climinha aqui óh! Eu e minha turma do fundão @sterblitch @sabrinasato e @mateusolanooficial", escreveu Taís na legenda da publicação em seu perfil no Instagram.

A terceira edição do reality musical, comandado por Ivete Sangalo (50), começa no dia 22 de janeiro. Vale lembrar que Priscilla Alcântara (26), foi a campeã da primeira edição, fantasiada de Unicórnio, e David Júnior (37), o Dragão, venceu a segunda.

Confira as fotos de Taís Araujo ao lado dos jurados do 'The Masked Singer Brasil':

Mateus Solano e a esposa trocam declarações na web

No domingo, 08, o ator Mateus Solano e a esposa estão completaram 15 anos juntos! Nas redes sociais, o artista e Paula Braun (43), que são pais de Flora e Benjamin, trocaram declarações na data especial. Juntos desde 2008, os dois oficializaram a união em 2011.

Solano compartilhou um vídeo com compilado de momentos ao lado de Paula, declarou todo seu amor à mulher e contou como se conheceram. "15 anos! Hoje faz 15 anos que nos esbarramos no caminho. Era um curta-metragem para o qual fui chamado na última hora… e de lá pra cá foram 131.400 horas, 13 carnavais, uma pandemia, um casal de ruivos e muitas aventuras juntas! E gosto muito mais de quem sou hoje do que aquele que te conheceu. Gratidão por tanto que aprendi contigo e conosco, @paulabraunoficial . Sigamos em frente no milagre que é estar vivas juntas", disse.

