Sabrina Sato é a nova jurada do reality-show musical The Masked Singer Brasil

A apresentadora Sabrina Sato será jurada na próxima temporada do The Masked Singer Brasil, ocupando lugar que era de Tatá Werneck

Nesta quarta-feira, 30, Sabrina Sato (41) anunciou uma grande novidade! A apresentadora será jurada na próxima temporada do programa The Masked Singer Brasil.

A notícia foi dada durante o programa Encontro na Rede Globo, quando Sabrina estava ao lado de Patrícia Poeta (46) e Manoel Soares (43). A banda Melim também foi convidada para se apresentar na atração matinal.

A apresentadora do programa “Saia Justa” será jurada ao lado de Taís Araújo (44) e Eduardo Sterblitch (35) no reality-show apresentado por Ivete Sangalo em que os jurados e a plateia devem adivinhar quem são os famosos cantando por trás das máscaras.

Na temporada mais recente do programa, quem compunha a bancada de jurados além de Taís e Eduardo, era Rodrigo Lombardi (46) e Tatá Werneck (39).

Em seu Instagram, a mãe da pequena Zoe (4) celebrou a notícia: “Gente... tô tão feliz! Que presentão poder estar com a rainha da alegria e amiga querida @ivetesangalo, com minha musa amada @taisdeverdade, meu parceiro e gênio @sterblich na nova temporada do The Masked Singer Brasil”.

Nos comentários, a apresentadora do programa, Ivete Sangalo (50) elogiou a nova adição do The Masked Singer: “Lindeza”. E Sabrina respondeu: “Te amo”.

A campeã do BBB 20, Thelma Assis (38) comentou: “Vai arrasar”. A atriz Miá Mello (46) escreveu: “Ameei”. E a atriz Pathy de Jesus (45) também se pronunciou nos comentários: “Vai ser demais”.

Os fãs de Sabrina adoraram a notícia e celebraram a conquista nos comentários! “Sucesso sempre Sabrina”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “Você é divertida naturalmente. Começar o dia com o seu astral não tem preço! Ansiosa já”.

A nova temporada do The Masked Singer Brasil, com Sabrina inteirando a bancada de jurados, chega à Globo no dia 22 de janeiro.

