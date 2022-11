Globo dispensa repórter que trabalhava nos Estados Unidos

A repórter Evelyn Rodrigues falou sobre o fim do contrato com a Globo: 'Hoje eu deixo de vestir essa camisa'

A repórter Evelyn Rodrigues não faz mais parte do time de talentos da Globo após alguns anos como correspondente nos Estados Unidos. De acordo com o site Notícias da TV, ela foi dispensada pela emissora nesta quarta-feira, 30, após a Globo não fazer a renovação do UFC. Evelyn trabalhava na cobertura das lutas de UFC no canal Combate e também no SporTV e Globo.

Nas redes sociais, a jornalista confirmou o fim do contrato e escreveu um texto de despedida. "Eu nem sei por onde começar a escrever esse post, porque quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonada pelo que faço e o quanto trabalhar na Globo sempre foi um sonho (desde os meus 11 anos de idade, quando ajudava meu pai na primeira rádio comunitária que ele montou em Osasco- SP). E foram quase 10 anos de uma história que eu comecei como frila pro Combate.com lá em 2013 (já morando em Las Vegas) - e que só me ajudou a crescer como pessoa e profissional. De repórter “faz tudo” do site ao desafio de ser “one woman band” e virar repórter de vídeo (e correspondente internacional) na maior emissora do país!", disse ela.

E completou: "Na Globo eu fiz algumas das maiores coberturas jornalísticas da minha carreira! Falei de MMA, boxe, surfe, basquete, skate, taekwondo, jiu-jítsu, natação e até futebol nos principais programas esportivos da casa…Cobri eventos que eu nunca imaginei, entrevistei celebridades, cobri pandemia, as eleições americanas, vários tapetes vermelhos em eventos, fiz matérias de entretenimento e hard news - e fingi costume a cada VT fechado pro @jornalnacional e pro @showdavida. E foram taaaaantas entradas ao vivo e dobradinhas em transmissões no Sportv e no Combate (com uma galera que hoje eu considero uma extensão da minha família), que está passando um filme na minha cabeça nesse momento!".

Por fim, a repórter se despediu. "Hoje eu deixo de vestir essa camisa (que vesti com tanto orgulho) e encerro mais um ciclo na minha carreira - com o coração cheio de gratidão pela história que construí e pelas pessoas que fizeram parte dessa jornada. Não tenho palavras pra agradecer tudo o que eu aprendi nesta emissora - que foi a minha casa e que sempre vai ter um pedaço gigante do meu coração. Muito, mas MUITO obrigada a TODO MUNDO que, de alguma forma, fez parte desses quase 10 anos! Não vou citar nominalmente porque não vai caber! Mas vocês foram imprescindíveis nessa minha caminhada! Saio levando um pouquinho de cada um de vocês e sigo em frente, sempre na torcida", escreveu.